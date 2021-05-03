【日盛投顧】疫情衝擊，指數回測月線

◆盤勢分析

1. 上週五美國祭出印度旅行禁令、Fed 官員放鷹，美股四大指數全部收黑，加上「華航諾富特染疫案」的衝擊，週一台股以跌破 5 日線的 17505 點開出，開低走低並跌破 10 日線，雖有盤中航運、生技防疫、玻陶、主機板等族群上漲，仍無法帶動指數反彈，終場加權指數以下跌 344.31 點的 17，222.35 點作收，跌幅 1.96%，成交量 5，931.61 億元。三大法人合計賣超 200.61 億元：外資賣超 81.87 億元、投信賣超 26.48 億元、自營商賣超 92.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，短線進行整理。

(2)、均線：跌破 5 日與 10 日線，將回測 20 日線支撐，短線進行整理。

(3)、技術指標：日 KD 出現死亡交叉，且 K 值跌破 80，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

3. 櫃買指數開高低盪走低，收在 208.86 點，跌幅 2.89%，跌破 20 日線，若站不回 20 日線，恐回測 201.31~206.48 點的前波低檔支撐區。

4. 觀盤重點：週一在國內疫情衝擊下，台股再次爆量收黑，將回測 20 日線支撐，若跌破 20 日線支撐，短線恐持續整理。

結構生技防疫、航運、紡織、高股息殖利率等族群走強

1. 生技防疫: 華航諾富特染疫案已造成 24 例確診，正式超越「部桃群聚」事件，在台灣似乎已進入社區感染階段之下，週一由 1732 毛寶、4106 雃博、6589 台康生技、9103 美德醫療 - DR 等漲停領軍，包括 6547 高端疫苗、4102 永日、4167 松瑞藥、1752 南光、1762 中化生等均有 4.4% 以上的漲幅。

2. 航運: 全球第一大貨櫃航商馬士基上週調高 2021 年財測，並預期供不應求將持續到第四季，缺櫃及高運價恐將持續，而全球經濟持續復甦，各國原物料回補需求大增，使散裝航運供給吃緊，帶動散裝船租金全面上揚，週一由 2617 台航、2609 陽明、2636 台驊投控、2613 中櫃漲停領軍，包括 2603 長榮、2615 萬海、2607 榮運、2637 慧洋 - KY 等均有 5% 以上的漲幅。

3. 紡織: 在運動、戶外客戶動能回升，對布料需求增溫，加上台幣匯率今年不再急貶，不少廠商上半年就有望轉虧為盈，週一由 1441 大東、1460 宏遠、1474 弘裕、1440 南紡、1414 東和、1423 利華、1459 聯發、1413 宏洲等漲停領軍，包括 1466 聚隆、1447 力鵬、1452 宏益等均有 4.5% 以上的漲幅。

4. 操作建議：週一台股再次爆量收黑，將回測 20 日線支撐，若跌破 20 日線支撐，短線恐持續整理，後勢要持續追蹤疫情發展，若疫情能控制，台股將展開反彈。短線則可留意生技防疫、航運、紡織、高殖利率股的後市。