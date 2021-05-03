兩大基金集團強強聯手 服務與投資效益升級

富蘭克林坦伯頓基金集團 2020 年購併美盛集團，並獲金管會核准自 5/3 起正式擔任美盛全球系列基金新任總代理人，強強合作之後，不只總資產規模來到近 1.5 兆美元（註），拓展跨資產投資管理能力也有立竿見影之效，經理團隊各擁擅場，有利提升基金操盤管理，富蘭克林與原美盛的投資人是最大贏家。

基金總數擴增至 103 檔 提供多元選擇

富蘭克林坦伯頓基金集團完成購併美盛集團後，總基金數已擴增到 103 檔（截至 2021/05/03）。當中 22 檔美盛全球系列基金在台灣已有高知名度與忠實投資人支持，例如：尋找長價值被低估的「美盛銳思美國小型公司機會基金」、結合 ESG 投資的全球型「美盛凱利基礎建設價值基金（本基金之配息來源可能為本金）」，以及對信用結構進行分析與監控各項風險因子、追求風險與報酬平衡之「美盛西方資產美國高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）」等，提供投資人多樣選擇。欲了解更多精選美盛，請見活動網站：https://lihi1.com/Jdrxy

投資人權益升級 同享富蘭克林國民理財多元服務

富蘭克林深耕臺灣致力於豐富基金種類與精進服務面向，國民的基金類型多元，能提供不同人生階段最佳的理財規劃方案，美盛全球系列基金加入後，逾百檔的基金可協助投資人擘劃理財版圖（截至 2021/05/03），積極、穩健與防禦皆備，市場標的涵蓋也更為多元，投資人把握靈活的存基金原則，身處何種市場情境，一樣能悠遊其中，鎖定契機。

基金線力求多元以滿足各類投資人需求的同時，考量長期投資需求，富蘭克林基金理財服務不斷推陳出新，在諮詢服務方面，有定期的中大型的投資理財說明會，以及今年新登場的五人即可成團「Fund Talks 揪團聽講座」，隨時有專業講師安排上課。

理財管道亦是超前部署，在既有的「國民 e 帳戶」、「國民理財機器人」等服務，加值推出基金行動理財 APP，簡要圖像化設計，讓投資人輕鬆快速汲取各類市場重點新訊，投資組合建議及精選基金，現在立即下載「國民 e 帳戶行動輕理財 APP」，體會基金理財隨身帶著走的好處與便利，還能享有三大好禮，包括享一筆定期定額零手續費限量優惠、下單扣款成功再送紅利 3000 點，及一筆不限投資方式零手續費的優惠。

富蘭克林深耕臺灣 30 年，竭力追求基金類型、投資範疇的創新與多樣化，持續引進鎖定新穎有潛力的基金、提升基金理財服務，創造財富成長契機，正式擔任美盛全球系列基金總代理人後，原美盛投資人不只可無縫接軌同享多元理財服務，也擁有更多富蘭克林國民的基金為致富理想共同打拼。

註：彭博資訊，統計至 2021/3/31，管理全球資產規模 1.5 兆美元。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。