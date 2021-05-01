〈貴金屬盤後〉公債殖利率走強 黃金小跌 但創今年迄今首月收高

週五 (30 日) 交易，受美國公債殖利率走強的影響，黃金期貨價格小幅下滑，本週收低，但本月仍創下今年首月收漲。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，由於數個相互衝突的因素，包括通膨、美元和美國 USD，黃金經歷了充滿挑戰的一週，且一直在找方向。

「儘管鎖在交易區間，黃金基本面顯示應該再上漲一些，卻持續在尋找動力時遭挑戰。拜登政府的支出提案應該可以提振黃金更多。」他說。

Wright 表示，進入 5 月，他仍聚焦美元、通膨和其他復甦跡象，「近期內黃金充其量仍在 1700 美元至 1800 美元範圍內反彈，因為即使全球各大事件激起了緊張情緒，但近期內市場仍缺乏避險興趣。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 60 美分或近 0.03%，收每盎司 1767.70 美元。

7 月白銀期貨價格下跌 21 美分或 0.8%，收每盎司近 25.87 美元。

根據交易最活躍契約，本週黃金下跌 0.6%，但本月漲幅約 3%，為今年迄今首次單月收高。白銀本州收低約 0.8%，但本月上漲 5.5%。

週五 10 年期公債殖利率在 1.629%，本週上升，但本月下降。公債殖利率上升對黃金價格來說是阻力，因為會推升持有不孳息的黃金之機會成本。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，黃金仍受公債殖利率、美元表現、通膨交易和全球風險情緒的影響。」

「由於這些矛盾衝突的力量拉扯黃金，未來幾週的走勢可能會很顛簸艱難。短期內黃金可能在日線圖上保持震盪，直到出現新的定向催化劑為止。」他說。

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