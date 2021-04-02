〈潛力股〉全新迎5G、WiFi6商機大擴產 營運拚雙位數成長

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 看好今年是 5G、WiFi-6、VCSEL 等應用逐步發酵的一年，因應未來需求，除了已將部分機台轉作量產外，也計畫添購 5-10 台 MOCVD 機台，預期年底到貨開始裝機投產，今年營運力拚有雙位數成長空間。

全新近年在微波、光通兩大應用領域持續布局，客戶涵蓋美國、中國，受去年美中貿易戰轉單效益下，手機 RF(射頻元件) 需求強勁，全新指出，目前產能接近滿載，因應需求已將部分研發機台轉作生產，認為今年 5G 滲透率提升、WiFi 6 應用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，有助營運逐步增溫。

資策會產業情報研究所 (MIC) 日前也預估，今年全球智慧型手機出貨量將達約 13.55 億台，其中 5G 機種將有 5.39 億台，滲透率約 39.8%，較去年滲透率近乎翻倍成長。

據了解，全新日前董事會通過，今年將再添購 5-10 台 MOCVD 機台，鎖定 RF、光通應用，若以每部機台約 1 億元計算，資本支出將較去年有大幅度擴增，增加約 5-10 倍，不過由於機台交貨遞延，估年底才會陸續到貨，明年第 2 季才可望有明顯營運貢獻。

全新去年稅後純益達 5.33 億元、年增 3.6%，每股純益 2.88 元，創下歷史新高，累計今年前 2 個月也不受農曆春節工作天數減少影響，營收達 5.47 億元、年增 28.67%。