〈台股盤前〉五一連假將至提前收周月線 橫向整理盤為主

台股昨 (28) 日終場下跌 28.37 點、收在 17567.53 點，成交量衝出 5064.77 億元，創歷史次高。明天適逢五一勞動節補假，今天將提前收周線、月線，預期行情仍將橫向盤整為主。

台股昨天呈現高檔震盪，高點觸及 17628.81 點，續寫盤中新高，然權值股壓抑漲勢，加權指數一度下挫 98 點、失守 17500 點關卡，至 17497.74 點。

外資昨天買超 60.02 億元，為連續 5 個交易日加碼；投信持續賣超 7.08 億元；自營商與外資同站買方，回頭買超 18.26 億元；三大法人合計買超 63.57 億元，法人操作不悲觀，台股短線仍有續衝高機會。

今日觀盤重點，聯電昨日宣布，將與多家全球領先的客戶共同攜手，擴充在台南科學園區 Fab 12A P6 廠區產能，將採 28 奈米製程、月產能 2.75 萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金，擴建產能預計 2023 年第二季投產；此消息是否帶動聯電股價表現備受期待。

聯發科送出三重利多，聯發科第 1 季 EPS 達 16.24 元，遠較他和市場預測高出六成之多，不只繳出強勁財報，聯發科已與供應商洽談 2022 年產能，仍看好第 2 季成長 10-18%，因此上修全年營收展望，最後還大方地計畫在未來三年加發千億元股息；對此，里昂證券一口氣將其目標價喊上 2000 元新天價，聯發科股價表現可期。

半導體封測大廠日月光投控在客戶端需求熱絡下，日月光打線封裝產能嚴重供不應求，設備訂單交期由六至九個月拉長為 10 至 13 個月，營運長吳田玉看好本季營運持續攀升，為滿足客戶需求，將提高全年資本支出至 19 億至 20 億美元，增幅 12% 至 18%，為歷年新高。

金融股方面，今年基本面相當強，擁有低本益比、低股價淨值比、高殖利率的特性，尤其龍頭國泰金昨天宣布每股擬配發現金股利 2.5 元，創近 3 年新高，也寫歷史次高，但若單純看現金股利，則追平歷史最高，以昨天收盤價 53 元計算，股息殖利率達 4.7%。

整體來說，台灣經濟展望佳，外資持續匯入台灣，新台幣連續三天收盤價站穩 27 元字頭，且外資也連續 5 個交易日加碼台股，儘管近期因為買盤買小不買大，追捧低價轉機股，使得權值股稍事休息，但資金熱錢不斷之下，台股盤整後欲小不易，攻萬八可期。