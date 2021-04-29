操盤手看台股：強勢股的兩種走法用兩種策略來應對

目前台股以輪動模式在行進，以類股之間一邊相繼消化賣壓，一邊相繼撐住大盤的走法，讓指數維持在萬七之上。先前提到這種走法，強勢族群容易一直切換；而在這前提下，操作更要擬定策略來應對，才不會捉龜走鱉。

昨日提到隨著漲價概念反應到一定程度，IC 設計進入個股時代，後續觀察重點在於第 1 季財報以及 5 月上旬要公布的 4 月營收表現。對於已有一段漲幅的股票必須要有更大的利多來刺激才能再攻，反而今年 3 月漲幅相對較低的 IC 設計股，只要有優於市場預期的表現，就能吸引資金認同，進而出現上攻。聯電集團的智原即為一例。受惠於委託設計 (NRE) 接案動能升溫，特殊應用晶片 (ASIC) 量產需求強勁，IC 設計服務的智原今年第 1 季 EPS 達 0.68 元，優於市場預期，並且第 2 季營運持續向上，但以股價來看，相較於創歷史新高的眾多 IC 設計，其股價卻連 2018 年的高點都還沒越過，自然就吸引了買盤進場，股價創下近期新高。

4/22 日提到同屬漲價概念的面板供應鏈，受惠上游材料與相關零組件缺貨持續，今年 4 月電視、NB 及顯示器等三大面板項目的報價漲幅皆超乎預期；近日隨著相關業者的訂單能見度已延伸至第 3 季，加上缺料問題延續，市場對於面板前景轉趨樂觀，故獲得更多資金認同，相關的友達、群創、彩晶等沿著上升趨勢線一路走高，當中的彩晶自結 3 月 EPS 達 0.37 元，讓市場驚豔，後續觀察面板雙虎的第 1 季財報與第 2 季展望，若能優於預期，可望出現新一波吸金效應。

現階段的漲價概念股 (包含電子與原物料) 仍為盤面主流，多數資金也匯集於此。然而股票反應未來，在漲價概念股之外，部分資金也進駐了營運可望逐步回溫，本波股價仍處低基期或是評價仍偏低的股票，這當中以手機零組件相對明顯。以石英元件的晶技為例，今年自結首季稅前 EPS 達 2.38 元，後續在新產能開出，目前訂單能見度已到第 4 季下，全年獲利可期，目前預估本益比不到 15 倍，與同業動輒 20 倍以上本益比相比，評價就相對偏低。

以目前行情來看，初步可將股票分為兩種類型，一種屬於底部起漲，優點是仍有低檔進場空間，如光學的玉晶光，基期相對偏低，且營運逐漸回溫，只是由於從築底完畢到正式上攻還要時間，要有適度耐心；另一種屬於攻勢正在進行，優點是若追擊成功，漲勢會有速度感，如中小面板的彩晶，沿著上升趨勢線一路上攻，只是由於已有一段漲幅，獲利賣壓隨時可能出籠，過度追高容易遇到劇烈震盪，要有風險意識。對於一個操盤手而言，應對這盤面，單壓前述哪一種股票其實都不夠全面；把資金分成兩部分來適度配置，才不至於顧此失彼，這才是當下相對穩健的策略。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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