張志誠觀點：第一季財報將出爐 股票是牛還是熊？要分清楚

1. 下週將是台股從 2 月低點來的第十三週，我觀察貨櫃海運 · 面板 ·DRAM·IC 載板等族群都在挟第一季財報利多在堆出股價新高點，投資人要留意當台股將遇到時間轉折時，反而股價拉高噴出利多的族群容易堆砌出短線高點，實際有利於第二季投資的股票，應該是要以股價長線月Ｋ還在低檔，且第一季財報才剛比去年開始轉好成長的公司，後續可掌握的空間才更大

2. BDI 指數上週五收在 2,788 點，創下 2018 年指數權重調整以來的新高，其中海岬型 5 條標準航線 (5TC) 上週日租金則是大漲 6,242 美元，收在 34,762 美元。

波羅的海交易所評估，海岬型船運價走高主因在於主要運輸物品鐵礦砂價格飛漲，需求端持續為降低成本，積極搶在鐵礦砂價格進一步攀升以前展開採購，運輸需求也大幅攀升，尤其在澳洲煤礦遭中國抵制，導致目前出貨地點則往全球其他市場擴散，運輸距離更勝中國，航期拉長，也有利於海岬型船後市日租金表現。

益航 (2601-TW)、新興(2605-TW)、裕民(2606-TW) 都是相對融券空單較多的公司，預計橫著走調整指標後，隨時盯著 eps 調升後再嘎空的時機。

2. 矽晶圓 環球晶、中美晶，盤堅向上，沒到第一季財報利多還不會噴出高點。

3. 很多高價 IC 設計目前是在跌深反彈，月均線向下的 IC 設計能夠搶的價差空間有限。

然而在第一季 EPS 要公布的時候，較低價且月均線翻揚往上的 IC 設計有智原 (3035-TW)、揚智(3041-TW) 等公司，第二季都是兩家公司說過要產品報價的時間，投資人再多留意量價是否突破的訊號。

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