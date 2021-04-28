〈台股盤前〉高檔維持震盪整理格局 連假前慎防獲利了結賣壓

台股昨 (27) 日再攻上 17630.19 點新高後，出現獲利了結賣壓，高低震盪逾百點，終場則在台積電甩尾下，收在 17595.9 點，續創收盤歷史新高，美股則因市場關注 Fed 利率會議，四大指數維持平盤震盪，預期台股今 (28) 日將維持震盪整理格局，加上連假即將到來，慎防高檔獲利了結賣壓。

美股四大指數漲跌互見，道瓊指數上漲 3.36 點或 0.01%，收 33984.93 點；那斯達克指數下跌 48.56 點或 0.34%，收 14090.22 點；標普 500 指數下跌 0.9 點或 0.02%，收 4186.72 點；費城半導體指數下跌 24.65 點或 0.76%，收 3225.61 點。

盤面焦點方面，記憶體廠旺宏產能滿載，訂單需求強勁，看好今年營運將逐季成長，第 1 季會是今年毛利率低點，對於漲價議題，旺宏表示，現在市場氛圍是只要能交貨，客戶盼能拿到貨，對價格比較不計較。

另外，外媒報導，歐盟將在 4 月 30 日與英特爾、台積電、南韓三星等全球晶片大廠進行線上會議，會中將對歐洲設廠和合作關係進行商討，同時傳出歐盟已備妥百億歐元補貼，目標是要提高歐盟晶片自主性。

國發會公布 3 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 40 分，持平上月，燈號連 2 亮紅燈，景氣對策信號 9 項構成項目皆維持不變，景氣領先、同時指標則仍持續上升，反映國內經濟持續熱絡，不過也示警，從個別項目觀察有放緩趨勢。

台股昨在台積電拉尾盤下，指數翻紅收在 17595 點，三大法人呈現土洋對作，合計小買 0.55 億元，法人認為，近期電子股成交比重偏低，顯示資金維持良性類股輪動，多頭格局不變，不過，在五一連假前夕、市場觀望美國利率會議，加上指數位居高檔，須慎防高檔獲利了結賣壓。