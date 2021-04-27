盤前財經大事搶先讀2021年04月27日

今日操盤前瞻

台灣 3 月景氣燈號

日本央行利率決策

美國財報季：微軟、AMD、德儀、3M

法說會：中光電、訊連、旺宏、智原、力成

蘋果宣布 5 年 4300 億美元美國投資計畫 要創造 2 萬個就業機會

蘋果 (AAPL-US) 周一 (26 日) 在官網宣布，計畫在未來 5 年內在美國投資超過 4300 億美元，並在全國範圍內新增 20000 個就業機會，以幫助全國由疫情的衰退中站起。閱讀全文...

美團因涉嫌「二選一」等反壟斷行為 遭中國監管單位立案調查

阿里巴巴先前因零售平台實施「二選一」行為遭開罰人民幣逾 180 億元，如今監管部門再將矛頭指向美團。中國國家市場監管總局周一 (26 日) 宣布，將據舉報依法對美團 (3690-HK) 實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。閱讀全文...

近 20 多年首次 超豐全面調漲封裝價格 最高上看 3 成

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 旗下封測廠超豐 (2441-TW) 今年啟動 20 幾年來第一次漲價，近期全面調漲打線封裝價格，漲幅至少 10% 起跳，部分甚至漲到 20-30%，超豐今年也陸續增加 200 多台新機台，不過仍無法滿足訂單需求，訂單已看到第三季，在客戶需求擴散下，部分測試訂單也開始啟動漲價。閱讀全文...

盛群 Q1 獲利年增 138% 每股賺 1.54 元創次高 今年營收逐季成長

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (26) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後純益 3.47 億元，季減 3.4%，年增 138%，每股稅後純益 1.54 元，受惠業外創新高挹注，加上營收維持相對高檔，獲利較去年同期倍增，每股純益也創下歷史次高。閱讀全文...

國銀數位帳戶首季突破 700 萬戶創高 樂天純網銀 3.6 萬戶

據金管會最新統計，國銀首季數位帳戶突破 700 萬戶，創歷史新高。其中，首家純網銀樂天國際銀行第 1 季的開戶數為 3.6 萬戶。閱讀全文...

驅動晶片價格連番漲 聯詠 Q1 雙率超標 EPS 9.66 元創新高

驅動晶片龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (26) 日公告第一季財報，受惠驅動晶片漲勢不斷，加上產品組合優化，毛利率、營益率達 43.64%、27.35%，均優於財測高標，再寫新猷，稅後純益 58.75 億元，季增 61.22%，年增 166%，每股稅後純益 9.66 元，同步創下歷史新高。閱讀全文...

奇亞幣熱潮來襲 威剛 4 月高容量 SSD 訂單爆增 5 倍

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 受惠奇亞幣熱潮來襲，高容量固態硬碟 (SSD) 接單量爆增，4 月訂單較 3 月大增 4 至 5 倍。威剛看好，奇亞幣除推動傳統硬碟需求升溫，對 SSD 及 DRAM 的需求及容量也將大幅成長，已積極備料以因應後續快速拉升的訂單，對獲利貢獻可期。閱讀全文...