晶碩首季純益年增1.46倍 EPS 3.21元 創單季次高

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (26) 日公告首季自結，受惠中國、日本等地拉貨動能回溫，加上代工業務、自有品牌穩健挹注，稅後純益 2.24 億元，季減 20.14%、年增 146.24%，每股純益 3.21 元，創歷年單季次高。

晶碩第 1 季合併營收 11.45 億元，季減 18.92%、年增 58.82%，毛利率 52.14%，季減 0.5 個百分點、年增 7.02 個百分點，營益率 23.15%，季減 1.51 個百分點、年增 8.54 個百分點，稅後純益 2.24 億元，季減 20.14%、年增 146.24%，每股純益 3.21 元。

法人表示，晶碩產能利用率可望維持高檔，加上產線持續去瓶頸，月產能可望從既有 4000 萬片擴增至 5000 萬片，增加近 25%，助推營運成長，第 2 季營收將再優於第 1 季，大溪新廠今年底也可望完工，明年投入量產貢獻營收。

展望今年，晶碩表示，將持續發展漸進多焦老花、散光彩妝、矽水膠、抗藍光、抗紫外線等隱形眼鏡，同時在生產上導入彈性製造、開發模組化生產系統，提升生產效率、產品品質，並拓展海外線上銷售，提升品牌知名度，降低對單一地區市場依賴。

晶碩進一步指出，全球經濟可望在疫苗有效控制疫情下，溫和復甦，整體隱形眼鏡市場將重回成長軌道，中長期隨著電子產品發展下，預期全球近視人口比例將從現在近三分之一，到 2050 年增加至 50%，也有助整體營運成長。