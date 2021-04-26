【瀚亞投信】新興市場債仍被低估 緊盯3機會

2021 年初以來，受到美國十年期公債殖利率上升影響，導致信用利差擴大，全球債券市場蒙受壓力。投資專家認為新興市場債券價格尤其遭到低估，看好新興市場債券在來自對經濟復甦的預期、部分新興市場貨幣遭到低估，以及債券利差還有收斂空間等三個機會帶動下，存在許多投資機會。

M&G 投資新興市場債券基金研究團隊表示，預計 2021 年新興市場債券在全球經濟轉強，以及美元維持弱勢的大環境下，未來還有更多動能可以期待。新興市場經濟在去年因為疫情受到重創後，今年處於復甦階段，經濟成長展望正向。預期今年美元將維持偏弱格局，將給新興市場貨幣帶來提振，新興市場本地債市也會連帶獲得助益。同時新興市場債券利差相較於其他類型債券還有收斂空間，種種因素都讓新興市場債券在今年看起來具有吸引力。

此外，觀察到全球資金也持續青睞新興市場債券，自 2021 年初以來，新興市場債券基金累計流入 380 億美元，高於過去六年同期間表現，顯示經濟活動逐漸回穩下，市場對於未來前景抱持樂觀態度，資金穩定回流新興市場債。

由於新興市場債趨勢難料，建議透過混合型新興債策略的 M&G 新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 來參與。該基金為國內少見之混合型新興市場債券基金，投資範圍廣泛，除了布局市場上較常見的新興美元主權債、新興美元企業債之外，還涵蓋了以當地貨幣計價的新興本地主權債，利用靈活的操作策略，抓住新興市場債券可能的投資機會。同時基金投資地區相當分散，超過 80 個國家，目前每個國家比重最高不超過 7%，透過分散布局的方式，來降低單一市場可能面臨的風險。

展望後市，M&G 投資補充，正如國際貨幣基金組織 (IMF) 最近發表的成長預測，新興市場 2021 年實質 GDP 將優於已開發經濟體。同時伴隨 Covid-19 疫苗的問世，許多國家採取刺激、支持性政策促進經濟復甦，都可望支撐新興市場債券價格，建議投資人可以挑選擁有靈活操作策略的新興市場債券基金，來參與今年債券市場行情。

警語

M&G 基金為 M&G 投資基金 (1)（M&G Investment Funds(1)）、M&G 投資基金(3)（M&G Investment Funds(3)）、M&G 收益優化基金（M&G Optimal Income Fund）與 M&G (Lux) 投資基金 (1)（M&G (Lux) Investment Funds (1)）旗下之子基金，M&G 投資基金(1) 、M&G 投資基金(3) 與 M&G 收益優化基金為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司，M&G (Lux)投資基金 (1) 係依盧森堡 UCI 法律第 I 部分規定而設立之可變資本投資公司，授權法人董事 M&G Securities Limited 指定瀚亞投資 (新加坡) 有限公司擔任該公司基金之全球銷售機構。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，新興市場債券基金最高為 15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之?? 風險、? 動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其?? 風險、外匯波動風險或債券發? 違約風險? 高於一般債券。

本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書。

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