傳產、電子比價輪漲 有基之彈可望持續？

萬寶投顧陳子榕指出，新台幣連續多日升值，直逼 28 元大關。自從台灣被指控涉嫌匯率操縱之後，央行開始變得謹慎，幸好上週美國財政部最新發布的匯率報告，沒有將台灣列入匯率操縱國，而是將台灣名列「加強觀察名單」，暫時拆解危機，但新台幣持續升值，出口商還是難免急得跳腳。事實上，央行選在這個時候放手除了考量制裁因素，另一方面應該也是對台灣景氣、出口強勢復甦充滿信心。



今年以來，所有對台灣經濟成長的預測全面性看好，而且不斷上修預測值，中華經濟研究院最新經濟展望預測台灣今年 GDP 達 4.8％，將是 10 年多來最好的成績，國發會甚至認為有機會挑戰 5％，而新加坡星展集團則已經將台灣今年 GDP 上修至 5％。



有基之彈助長台股站上 17,000 點，週三 (4/21) 台股短暫拉回，結束連續四日的升勢，雖然資金有一些稍微回流電子股，但整體成交比重仍不足，尤其台積電 (2330-TW) 股價跌落季線，聯發科 (2454-TW) 也開高走低，權值股當中仍由傳產的航海王領航前行，航運股成交比重再拉升至 15.58％。三類指數當中，唯有非電金指數獨領風騷上漲 52.73 點，漲幅 0.32％，顯然市場目前對傳產族群依然情有獨鍾，在傳產以量滾量架構下，建議波段未出現巨量長黑前，持續關注，毋須預設高點，才能參與大波段行情。



反觀，電子股最新的消息就是蘋果新品正式發布，一口氣推出搭載蘋果自家 M1 晶片 7 種顏色的 iMac、Apple TV，還有採用 Find My 技術的 AirTags，以及 iPad 系列產品，iPad Pro 如外界預期 12.9 英吋採 Mini LED 螢幕，同時搭載 5G 上網功能。而比較出乎市場意料之外的則是推出紫色款 iPhone 12，預計 4/23 開放預購，iMac 預定 4/30 出貨，iPad 則尚未公布日期。



蘋果股價和蘋概股都沒有激情，電子族群當中，就屬面板和矽晶圓表現比較亮眼，友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 週三收盤漲逾 8％、彩晶 (6116-TW) 則亮燈漲停。但是，大家對電子股也不用太過悲觀，外資週三買超前 20 名當中，有 9 檔是電子股，而官股券商更罕見地在台股高檔時大幅買超，4/20 買超 12.13 億元、4/21 再加碼買超 41.32 億元，買超前 10 名當中，就有 7 檔是電子股，第一名則是台積電，顯然官股券商是趁電子股低檔承接布局，因此電子族群表現仍有待觀察。



萬寶投顧陳子榕指出，4/6 分享的裕民 (2606-TW) 股價再飆漲停板，從 41.2 元漲到 68 元，上漲 26.8 元，漲幅逾 65％；3/8 就為大家推薦的台玻 (1802-TW)，股價從 19.5 元漲到 7 年來新高 30.85 元，漲幅 58％；3/18 推薦的金居(8358-TW) 股價也是創歷史新高，從 63 元漲到 88.3 元，上漲 25.3 元，漲幅 40％；4/16 才推薦的創惟 (6104-TW) 股價也從 71.4 元漲至 81.2 元，漲幅 13％，漲勢可望延續。建議大家在驚驚漲的行情中，除了把握進場時機點，有時也要多點耐性才能獲利多多。



佰鴻 (3031-TW)3 月營收 1.35 億元，月增 85.21％，年增 9.27％，前 3 月累計營收 3.36 億元，年增 26.46％；擬配發現金股利 0.8 元，外資近期積極買進，股價創波段新高 21.65 元；6 億元投資印度，市場預估為接單亞馬遜電視棒鋪路；持續客製化 LED 產品設計，拓展多元化產品封裝，像是各類 Sensor 封裝、臭氧偵測等運用，並切入航空、事務機、健康醫療等領域，期望提升毛利率；今年鎖定不可見光 LED 產品，占營收比重目標為 55％。

環球晶 (6488-TW) 為矽晶圓龍頭廠，3 月營收 57.03 億元，創歷史新高，首季營收 148.05 億元，也是近兩年單季新高，預期營收將逐季成長至下半年；目前全尺寸產品產能都已滿載，第二季訂單全接滿，最吃緊的 12 吋矽晶圓產品訂單更至年底，由於 12 吋供給量少、需求增，因此價格、獲利率相對較佳，環球晶也將透過出貨調整來提升整體 ASP；估矽晶圓供給缺口下半年將擴大，有利價格調漲。

南緯 (1467-TW) 去年全年營收 85.99 億元，毛利率 25.78％，年成長 52％，EPS 0.72 元，虧轉盈；前 3 月累計營收 16.26 億元，年增 34.67％；受惠服飾消費景氣回溫，訂單動能大增，上半年業績可望兩位數成長；技術面轉強，短線指標呈多頭排列；棉花期貨價格近期再度走揚，加上新疆棉效應，紡織價格持續看俏。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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