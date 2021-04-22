【聯邦投信】風險性資產吸金，美股、美高收債以及實質資產展身手！

各國陸續繳出亮眼的經濟數據成績單，聯邦投信指出，現階段除了觀察各國疫苗施打進度之外，預期未來將由疫苗施打已改善的美國引領全球經濟擴張，而面對景氣復甦與通膨增溫，資金將流向高股息股票或收益性較佳的債券資產，全球資金已然重回風險性資產，以 4/8 至 4/14 之資金流向來看，其中美股以單周 77.03 億美元的淨流入蟬聯全球股市之冠；美國高收益債也跟上市場趨勢，淨流入為 6 億美元。此外，基於美國基礎建設計畫帶動，實質資產也將重回市場焦點，看好後市行情。投資人可透過多元化配置，掌握各資產成長潛力！

美國疫情、政策雙穩，看好高股息股票、高收益債、原物料與基礎建設！

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，今年經濟恢復的速度取決於疫情發展狀況、疫苗施打進度以及政府政策。疫情方面以美國表現最為穩定，預計今年夏季社交距離規定有望解除；從政策面而言，拜登政府上任以來積極提振美國經濟、協助就業市場恢復活力，從各資產表現來看 (詳見圖一)，今年以來美股 S&P500 指數分別成長 5.8%，其中因通膨壓力升高，使市場聚焦於原物料等內需產業，助長高股息股票買氣；而美國高收益債也成長 0.8%，表現明顯優於全球高收益債 - 1.0% 以及投資等級債 - 4.5%，種種跡象皆顯示美國將帶領全球邁向復甦，前景可期。

除了股票與債券資產之外，游蕙蘭認為，美國政府正大力推動基礎建設以帶動美國就業，將有利於實質資產表現。美國計畫支出 2.3 兆美元推行基建計畫，包括維修公路、鐵路和公共運輸系統、建設機場、沿海港口和內陸水道，受惠於美國總統拜登之政策，原物料 (金屬、石油)、基礎建設等實質資產短期內有望能創造更好的獲利，如原物料指數表現今年以來已達到 6.9%(詳見圖一)，未來經濟復甦會帶動全球貿易量上升，原物料價格持續走揚，將成為推動實質資產之另一助力。

整體而言，游惠蘭認為在基本面與政策面穩定的情況之下，可望支持風險性資產上揚，但仍須留意通膨、利率等相關風險。市場短期內雖可能因通膨、疫苗施打情況等消息面因素震盪，但投資人不妨透過多重資產配置掌握高股息股票與實質資產之行情，再搭配債券部位替資產帶來下檔保護。

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基金警語

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