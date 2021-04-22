〈貴金屬盤後〉全球疫情惡化 市場重返避險 黃金登上2個月高點

週三 (21 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日上漲，收盤登上約 2 個月高點。

傳染力更強的新冠變種病毒造成確診人數激增，尤其是亞洲和拉丁美洲，威脅到後疫情時代的全球經濟復甦，提高了黃金作為避險工具的吸引力。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「亞洲新冠確診人數激增，已經打擊到風險情緒，使投資者惴惴不安。市場可能越來越惶恐，擔心疫情會衝擊全球經濟反彈，黃金可能隨著市場重返避險情緒而進一步走高。」

美股週三大盤走高，但本週下跌。對疫情的擔憂情緒也抑制了長期債券殖利率的上升，10 年期公債殖利率盤旋在 1.56% 附近，提振了不孳息的黃金吸引力。

《金屬日報》（Metals Daily）執行長 Ross Norman 表示，「自第二季開始，名義殖利率一直在下降，美元指數也是。殖利率仍是關鍵因素。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 14.70 美元或 0.8%，收每盎司 1793.10 美元。

GoldCore 營銷總監 David Russell 表示，從技術層面上講，自本月初黃金撤離下跌趨勢後，就持續微妙地反彈。金價試圖守在 50 日 MA 上方，「展望未來，收盤衝破關進心理價位 1800 美元水準，就可望提供短期內邁向更高的動力。」

FactSet 數據顯示，交易最活躍的黃金期貨價格收在 2 月 24 日以降最高點。

全球疫情惡化

印度週三再次公布新增病例創紀錄，過去 24 小時內死亡逾 1700 人，新增確診 25 萬人以上，且已連續 7 日新增確診超過 20 萬人。英國宣布本週起對來自印度的多數遊客實施旅遊禁令。

印度病例達 1560 萬人，為全球病例第二多的國家，僅次於美國，而死亡人數達 182553 人，排名全球第四，但該數字可能遭低估。

與此同時，「來自對價格敏感的亞洲的需求仍然強勁，上海的黃金交易價格比倫敦本地價格高出 10 美元」Ross 說。

「歐洲對實體黃金的需求依然火燙，溢價仍高昂，且可能最令人鼓舞的是，黃金 ETF 機構拋售力道已經減輕，而央行需求再次出現。」

「簡單來說，黃金可望成功重測 1800 美元的阻力點，但在亞洲需求逐漸消退且市場再次趨於平緩之前，金價究竟能走到多高還有待觀察。」Ross 說。

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