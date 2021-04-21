

◆盤勢分析

1. 週二 (20 日) 全球新冠疫情惡化，印度疫情失控，美債殖利率走跌，企業財報未能提振美股，蘋果春季發表會也未能激勵其股價，能源、金融股領跌，航空股墜落，，終場美股四大指數全部收黑跌幅介於 - 0.68~-1.56%。蘋果 - 1.28%、特斯拉 + 0.61%、美光 - 1.05%、台積電 ADR-0.39%、日月光 ADR+1.41%。

2. 週一 (19 日) 美國 10 年期公債殖利率略為回升，科技股賣壓沉重，美股四大指數全部收黑，週二台股在 2330 台積電跌破 600 元大關下以下跌 31.71 點的 17231.58 點開出，在電子股成交量失血下指數最低來到 17175.02 點，隨後在電子股成交量回溫，矽晶圓、IC 設計、被動元件領漲電子，而早盤爆大量翻黑的鋼鐵、航運股也都以上漲作收，終場加權指數以上漲 60.59 點的 17,323.87 點作收，再創歷史新高，漲幅 0.35%，成交量 4,429.68 億元。三大法人合計賣超 7.74 億元：外資賣超 15.87 億元、投信賣超 0.3 億元、自營商買超 8.43 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，但成交量連續三個交易日超過 4200 億元，有利短線持續走高。

（2）、均線：短、中、長期均線多頭排列，有利指數走揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日 KD 在 4/15 出現黃金交叉，週二 K、D 持續走揚，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 213.62 點，漲幅 1.14%，近期沿 10 日線震盪走高，未跌破 10 日線前，短多續強。

5. 觀盤重點：週二台股再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭，短線仍有高點可期，偏多操作為宜。

6. 蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，蘋果一口氣推出多項新品，包括新款 iPad Pro 和新一代 iMac、AirTag，以及追加新色的紫色版 iPhone12 和 iPhone 12 Mini 等。

7. 據 WitsView 最新 4 月面板報價，在第二季包括驅動 IC、T-Con，以及玻璃基板缺貨狀況加劇，4 月反應第二季缺料問題，面板價格延續 3 月以來的大漲走勢，大尺寸面板全面都有 5～7％的漲幅。友達（2409）、群創（3481）第二季獲利可望再攀高，單季獲利將挑戰歷史新高紀錄。

8. 全球半導體缺貨聲浪不斷，據日媒報導，半導體短缺問題日益嚴峻，日本矽晶圓大廠 SUMCO 正考慮興建矽晶圓新廠，因應大舉湧入的矽晶圓訂單。不僅帶動其股價大漲，台股矽晶圓族群亦由環球晶（6488）股價創高領軍，嘉晶（3016）、合晶（6182）、中美晶（5483）、台勝科（3532）亦紛紛站上漲停價。法人指出，資金已陸續轉入矽晶圓族群及部分低基期電子股，後市可期。

9. 台股 20 日拉尾盤收 17,323.87 點再創新高。台股基本面仍受市場關注，其中近三日有 17 家非電子公司密集法說會，尤以豐興（2015）、漢翔（2634）、為升（2231）、長榮航（2618）等指標公司，最新業績表現及營運展望，將牽動個股走勢及大盤行情。

10. 富邦越南 ETF（00885）上市熱潮延燒，20 日成交量一度排行台股 ETF 第一，但終場由期富邦 VIX（00677U）的 12.4 萬張稱冠，對此業界認為，期富邦 VIX 量能放大可能和該 ETF 將申報清算有關，富邦投信統計，該 ETF 到 19 日結算出的 30 天平均淨值已經低到 2.0893 元，直逼 2 元大關，換算快則明後天、慢則本周到下周，就可能觸及下市門檻，比市場預期的 30 天還要快。

