〈貴金屬盤後〉公債殖利率下降 支撐金價 尚未收復昨日損失

週二 (20 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因週二公債殖利率下降提供支撐力，但價格仍未能收復前一交易日的損失。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，自 3 月 30 日創下雙底以來，金價一直在上漲。他指出圖表顯示價格可能逆轉看漲。

Koos 將金價自 3 月底以來的反轉上升歸因於美元同時期的下跌，與公債殖利率回落，因為公債已經變得「極端超買」，以及美股已成熟到回調的時刻。

10 年期公債殖利率下降至 1.56%，仍處於近期 1.60% 至 1.75% 範圍以下，有利推升不孳息的黃金投資吸引力。

ICE 美元指數下降至 91.25，本週與本月均走低，有利提振美元計價的大宗商品對海外買家吸引力。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 7.80 美元或 0.4%，收每盎司 1778.40 美元。上週黃金收漲約 2%，週五收在 1780.20 美元，為今年 2 月 24 日以降最高收盤價。

經紀公司 Zaner 週二分析報告寫道，「黃金交易現在還沒有過度關注實體需求，市場反而是在利率、貨幣和通膨問題間輪流轉換焦點。」

「短期內，黃金很可能容易受到印度需求威脅和美國利率上升的影響，但因美元走疲以及心理上通膨程度降低而有所緩衝。」黃金通常被視為對抗通脹的避險工具。

Zaner 的分析師指出，有消息稱，中國的黃金進口量達到 14 年來的最高水準，「3 月的進口量為全球意識到中國內部爆發新冠肺炎疫情以來的最高水準。」

中國宣布允許大型銀行和金融機構進口大量黃金，「該政策的變化讓中國進口能力打開了邁向狂野西部型態的大門，因過去幾年積累了長期實體大宗商品需求。」

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