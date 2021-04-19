〈百貨戰母親節大檔〉精品熱銷 101業績大增逾8成 板橋大遠百增雙位數

各大百貨母親節檔期首波業績傳捷報，受惠精品業種大幅成長，台北 101 母親節活動開跑 4 月開跑僅 10 天，業績年增幅 85%，較疫情前的同期成長 25%，遠百 (2903-TW) 位於新北的主要據點板橋大遠百也表示，化妝品和精品業者均成長達雙位數。

台北 101 以精品銷售為主，在內需暢旺下，母親節檔期開跑首 10 日交出亮眼成績，業績年成長 85%，也較 2019 年成長 25%，101 說明，今年策略瞄準本地客和會員經營，首 10 日會員業績占比超過 80%。

隨著母親節將近，台北 101 樂觀看旺市場後續買氣，至 5 月 9 日前已展開母親節檔期二波活動。

板橋大遠百也表示，母親節前哨戰交出亮麗成績單，化妝品整體表現良好，業績成長約 20%，其中，頂級品牌 LA PRAIRIE、LA MER、肌膚之鑰和 SISLEY 大幅成長雙位數。

另一方面，板橋大遠百指出，由於國內精品消費力強，精品業種在 GUCCI、BOTTEGA VENETA、Salvatore Ferragamo 和 RIMOWA 新櫃帶動下，精品業績也呈現雙位數成長，最具爆發力。

隨著三星年度電視新品將上市，搭上世界級運動賽事，加上歐洲家電品牌洗碗機、強調線上教練的保健器材熱賣，板橋大遠百預料將為家電業績添一波成長動能。

為持續帶進客源，板橋大遠百近期大幅度引進新櫃，例如，引進日本首席婚鑽珠寶品牌銀座白石，預料該櫃位業績有望成長百萬元，而來自日本指標連鎖韓國料理餐廳 SAIKABO，也選在板大開出全台二號店，也是國內首家百貨店點。