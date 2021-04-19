原物料漲不停 還有哪些供不應求的題材股？

萬寶投顧陳子榕指出，美股上週強勢，尤其道瓊、標普兩大指數雙創收盤新高，週線連四紅。台股和美股這一波上漲，消費、原物料族群特別有感，數據上也呈現相同結果，台股在資金行情下，再創波段新高。



根據金融數據供應商路孚特 (Refinitiv) 的資料，目前已經發布財報的美國企業中，有 84％以上的企業獲利優於預期；且至目前為止，標普 500 企業第一季獲利較去年同季成長 30.2％，市場預估標指企業今年第一季的獲利，將可望締造去年第三季以來最佳季度表現。尤其美國最新初領失業救濟金人數大幅減少 16.8 萬人，整體經濟復甦力道逐漸顯現，消費動能將越來越強勁。



台股上週傳產族群的鋼鐵、塑化、橡膠、航運、玻璃、造紙氣勢活絡，營收獲利大幅超前，以鋼鐵股龍頭中鋼 (2002-TW) 而言，第一季獲利預估逾 100 億元，單季 EPS 0.5 元，是 10 年來最好的第一季財報，股價已經要挑戰 10 年前波段高點了；又如棉紗大廠南紡 (1440-TW)，價位也創 24 年新高，本業越南廠現在每個月獲利逾 1 億元，持股 21％的南帝 (2108-TW) 估今年狂賺 100 億元，對南紡 EPS 貢獻約 1.2 元，南紡全年 EPS 挑戰 2 元，加上南紡擁有台南土地資產市值至少 500 億元，以目前股票市值 400 億元來看，股價仍低估。



近期油價再度攀升，德州冰風暴之後，現又面臨極度炎熱乾燥氣候，另一波電力危機隨時可能發生，而位在德州的 5 座生產環氧丙烷的化學廠則至今還無法運作，導致車用座椅等所需泡棉大受影響，也讓美國汽車生產業為零件缺貨大傷腦筋。此外，長賜號擱淺效應及北美碼頭工人罷工，也導致歐美航線海運運價走高，遠東到美西運價每 40 呎櫃 (FEU) 達 4,432 美元，漲幅 12.7％；遠東到美東每 40 呎櫃為 5,452 美元，漲幅 2.2％，全寫下新高。油價、運費和需求將持續推升原物料族群走勢，相關族群後續仍是焦點。



除了傳產金融，電子股方面，世芯 - KY(3661-KY) 苦吞 5 根跌停板之後終於打開。另外，上週最後一個交易日外資買超前 10 檔中，也有一半是電子股，美國方面，那斯達克指數連日走高，加上拜登總統 500 億美元擴大投資半導體計劃，因此，接下來在台股上攻過程中，相關半導體 IC 電子族群都有機會表態。



萬寶投顧陳子榕指出，近日受加密貨幣平台 Coinbase 上市、比特幣衝破 61,000 美元激勵，板卡族股價最近也強勢，3/16 為大家推薦的技嘉 (2376-TW)，股價已經從 92.1 元順利突破百元關卡，衝上 118.5 元，大漲 26.4 元，漲幅約 30％；3/15 推薦的亞聚 (1308-TW) 股價也從 23.35 元漲至 34.55 元，漲幅 47％；4/6 分享的裕民 (2606-TW) 股價從 41.2 元漲到 52.4 元，上漲 11.2 元，漲幅 27％。



其他還有非常多分享的股票也都飆漲，在台股高檔震盪中，我將持續為大家仔細挑選有潛力的股票，幫助大家在資金輪動中，依然可以清楚掌握節奏順利投資。



矽創 (8016-TW) 因驅動 IC 需求旺盛，第一季報價已全面上漲，市場傳出第二季再上調雙位數，累計上半年漲幅至少兩成以上；3 月營收 15.55 億元，月增 45.4％，創單季新高，第一季營收 40.43 億元，年增 28.8％，創單季歷史次高，因客戶訂單強勁，第二季營收可望再挑戰新高水準，並一路走高至第三季；去年部分產品已轉廠 12 吋代工廠，預計下半年陸續開出，加上優化產品成本結構，下半年傳統旺季的營運動能更強。

旺矽 (6223-TW) 因輝達近日推出首顆 Arm 架構伺服器 CPU，將搶食英特爾市占，旺矽供應封測測試介面；去年受惠聯發科 (2454-TW)5G 晶片暢旺，VPC(垂直式探針卡) 需求大增，CPC 產品也隨驅動晶片拉貨力道增強，去年營運創 3 高，EPS 8.41 元創新高，擬配息 4.5 元；全球半導體市況火熱，旺矽探針卡出貨續旺，看好今年營運續締新猷。

泰豐 (2102-TW) 近日再爆發南港 (2101-TW) 介入爭奪經營權之爭，互提解任對方提名董事，南港持續增持泰豐股票，目前持股比例已達 19.79％；隨疫情解封，大陸車市快速復甦，加上原物料、運輸及石化價格齊揚，輪胎業者已啟動新一波漲價計畫，漲幅約 3～5％；泰豐去年全年營收 57.05 億元，毛利率 22.82％，成長幅度 51.13％，EPS 虧轉盈 0.24 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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