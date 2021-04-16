【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 美股四大指數上漲，台股早盤因台積電法說會後股價出現利多不漲，指數一度遭遇賣壓震盪，但所幸原物料族群領軍上漲維持盤面多頭氣勢，指數再度拉高，收盤再創新高，OTC 指數漲幅比集中市場來的大。盤面多方資金聚焦鋼鐵、航運、塑化、電纜及玻陶相關個股，終場指數上漲 82.08 點，漲幅 0.48%，收在 17，158.81 點，成交金額為 4，280.94 億元。三大法人合計買超 73.01 億元：外資買超 61.01 億元、投信賣超 2.11 億元、自營商買超 14.1 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，惟短線有量價背離疑慮。

(2)、均線：收盤創新高，下檔支撐為 5 日線 (約 16，957 點附近)，壓力為 17，300 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，短線仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.55%，收在 210.74 點。短線支撐為 205 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 台股選股方向可留意封測、NB、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

結構原物料族群領軍上漲

1. 鋼鐵：龍頭股 2002 中鋼開出 5 月盤價平均漲幅 8.1%，依舊比國際行情便宜 100 美元以上，以穩健推升價格策略開盤，今年底前鋼市樂觀向好，股價再度大漲創新高，同集團 2014 中鴻股價攻上漲停，鋼鐵類股分類指數漲幅超過 6%，為現階段盤面強勢主流股。

2. 航運：受惠全球景氣復甦，運價調漲，海運股 2603 長榮、2615 萬海持續強勢上漲，周五股價均再創波段新高；另外受惠鐵礦砂需求旺 BCI 一周上漲逾 2 成，散裝航運也接棒而上，2612 中航及 2606 裕民盤中皆攻上漲停。

3. 塑化：國際油價近期再度上漲，塑化原物料報價居高不下，塑化龍頭股 1301 台塑股價再創波段新高，二線塑化股更是狂飆，1304 台聚、1308 亞聚股價攻上漲停。

4. 操作建議：台股加權指數周五儘管 2330 台積電出現法說會利多不漲，但在原物料族群大漲帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿 5 日線走揚，惟技術面出現量價背離疑慮，加上外資期貨空單再度增加，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再布局，選股佈局上可留意封測、NB、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。