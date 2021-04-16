南僑上海A股最快5月底掛牌 啟動海外投資規模近百億元

南僑 (1702-TW) 旗下南僑上海 A 股掛牌案已獲大陸證監會核准，初次上市將發新股募集約人民幣 11.26 億元 (新台幣 48.98 億元)，上市時程可望落在 5 月底，同時，加計南僑原先的泰國廠 50 億元投資計畫，南僑海外中程投資規模已達 100 億元。

大陸台商透露，上海南僑在 A 股掛牌的確切時間將落在 5 月 28 日，但南僑方面不予證實，董事長陳飛龍表示，南僑上海 A 股上市今年 1 月中申請審議通過，成為台灣首家在中國大陸上市的食品廠，政府批准後會交給當地市場管理機構，通過後才會知道何時能正式上市掛牌。

不過，由南僑集團整體中程投資規劃來看，南僑已決議 5 年投資泰國廠 50 億元的擴張計畫，並已啟動第一期花了 13 億元建置新的米果產線現在產能滿載，第二期投資最快今年第 3 季前要獲董事會同意，力拚明年能夠啟動規劃。以南僑泰國廠整體規劃來看，米果產線產能已達 8 成，以嬰兒米果和薄片米果每年成長 8% 來看，未來 2-3 年產線就會達到滿載。

上海南僑 A 股初次上市募集約新台幣 48.98 億元，陳飛龍指出，募集資金將運用於 9 大投資計畫與方向，可能在實際的執行上因地區別需求改變，而改變投資地點。

南僑今年前 2 月稅後純益 1.17 億元，年增 4.8 倍，每股純益 0.47 元。南僑去年稅後純益 9.5 億元、年減 1.3%，每股純益為 3.84 元，表現優於市場預期，董事會通過，去年盈餘每股擬配現金股利 2 元，維持上一年水準，就今年展望，隨著南僑泰國廠擴廠及進入量產，營運表現不只比 2020 年好，有機會再衝高突破 200 億元大關。