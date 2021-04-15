【百達投顧】百達觀點：企業支出轉向 留意雲端建設商機

近期股市進入盤整，不過，資訊科技下的應用軟體股票異軍突起，4 月以來截至 4 月 13 日，S&P500 應用軟體類指數上漲逾 8%，約是 S&P500 的兩倍。百達投顧指出，在進入後疫情時代，企業將商旅與酬賓支出轉而投入在雲端系統，造就「軟體即服務（SaaS）」加速起飛，建議投資人可留意機器人範疇下的營運自動化商機。

由於疫情發展大幅影響商業活動，許多企業將以往的商務差旅及酬賓預算，轉而投向建立雲端客戶管理系統和升級自身內部軟體。百達投顧表示，機器人投資領域相當廣泛且多元，不只有「長得像人」的機器，企業轉型必需的「營運自動化」更是不可或缺的一環，可說是少數的疫情受惠題材。疫情在短短一年內便改變人類生活也扭轉企業的營運模式，建議投資人抓緊時機作長線布局。

機器人投資領域比想像得還要廣

百達 - 機器人科技（本基金配息來源可能來自本金）的投資範疇主要分為三大部分，人工智慧、機器人應用與自動化。

人工智慧是使機器人更像人類的技術，包含機器感知、分析與移動等；機器人應用則是走入日常生活中的機器人，像是掃地機器人、醫療手術機器人、電動車等，對人類生活越顯重要的服務應用。

而自動化除了包括工業機器人與工廠自動化以外，還有近年加速成長的營運自動化，如客戶關係管理（CRM）平台、及數位管理系統。例如：數位行銷軟體開發商 Hubspot 今年第一季股價漲幅約 15%，過去一年漲幅更是超過 240%，較全球股市同期的 5% 及 55% 亮眼。站在營運自動化趨勢不可逆、且具有較穩定預期利潤的角度，機器人產業成長驅動力勢不可擋。

全球最大機器人基金

百達 - 機器人科技（本基金配息來源可能來自本金）成立於 2015 年 10 月，為全球最早投入機器人科技投資的基金之一。管理規模截至 2021 年 3 月底達 92.57 億美元，是全球最大的機器人科技主題基金。除科技股外，基金投資產業還涵蓋工業、健護、通訊服務等產業；國家除美國之外，第二大與第三大分別配置於東西方兩大工業強國日本與德國。

相較於機器人指數著重於工業族群，百達 - 機器人科技（本基金配息來源可能來自本金）有相當高的比重在半導體，截至 3 月底達 34.54%。人工智慧的發展高度仰賴半導體，而與人工智慧相關的半導體發展速率相較於非人工智慧相關半導體高出五倍，預估在 2017 年至 2025 年之間，市場成長的複合年增率可達到 18-19%。

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