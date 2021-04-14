關注焦點：

周三：紐西蘭議息 (10：00)

周四：美國零售 (20：30

美國工業 (21：15)

周五：美日會面

美國房屋 (20：30)



今日重要經濟資料：

17：00 歐元區 2 月工業生產月率 ‧ 預測 - 0.9%‧ 前值 + 0.8%

17：00 歐元區 2 月工業生產年率 ‧ 預測 - 0.9%‧ 前值 + 0.1%

20：30 美國 3 月進口物價月率 ‧ 預測 + 0.9%‧ 前值 + 1.3%

20：30 美國 3 月出口物價月率 ‧ 預測 + 1.0%‧ 前值 + 1.6%

本週要聞：

美國 3 月核心 CPI 較上年同期上漲 1.6%

美國 3 月 CPI 較上年同期上漲 2.6%

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 較前月上漲 0.6%

美國 3 月核心 CPI 較前月上漲 0.3%

美國 3 月民間部門每週平均實質所得上升 0.1%

XAU 倫敦黃金 - 金價呈觸頂回調跡象

倫敦黃金在上周走高至 1758.50 美元，但剛好未能衝過 50 天平均線，並於本周再而調頭回落；另一邊廂，近幾日金價亦在 25 天均線獲見支撐，目前位於 1730 水平，但在周二已初步跌破此區，並隨著 RSI 及隨機指數均呈下行，金價有機會正處回落走勢。支持位將回看 1714 及 1700 關口，下一級繼續留意 3 月底低位 1676 附近區域。至於上方阻將會繼續留意目前位於 1753 的 50 天平均線，較大阻力則料為 1780 及 1800 美元關口。基本面上，在美國龐大財政刺激及美聯儲的支持較少的情況下，美債收益率有機會繼續走高，而經濟復甦擴大及不確定性減少，料將會削弱市場對黃金的避險需求。世界黃金協會 (WGC) 最新發佈數據顯示，3 月份全球黃金 ETF 持倉下降 107.5 噸，為五個月來出現的第四次淨流出。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 29 日–1,037.50 噸

3 月 30 日–1,037.50 噸

3 月 31 日–1,037.50 噸

4 月 5 日–1,032.83 噸

4 月 6 日–1,029.05 噸

4 月 7 日–1,028.39 噸

4 月 8 日–1,026.07 噸

4 月 9 日–1,026.07 噸

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 13 日–1,026.07 噸

4 月 13 日上午定盤價：1728.10

4 月 13 日下午定盤價：1747.95

倫敦黃金 4 月 14 日

預測早段波幅：1739 – 1749

阻力位：1758 – 1766 – 1778

支持位：1730 – 1722 – 1713

XAG 倫敦白銀 - 銀價受制趨向線阻力，醞釀回調

倫敦白銀方面，隨著銀價近日調頭回落，令銀價自二月以來的走勢繼續呈現一浪低於一浪的格局，而上周高位亦正受壓於此段走勢形成的下降趨向線位，可望銀價將再復弱勢，預計當前支持先看 24.60 美元，進一步下探水準預估為 23.95 美元，此區為延伸自去年 11 月的上升趨向線，估計若跌破此區，將見銀價跌勢更為劇烈，較大支撐指向 250 天平均線 23.55 及去年低位 21.87 美元。阻力位將回看目前位於 25.33 美元的下降趨向線，較大阻力料為 50 天平均線 26.10 以至 26.65 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 29 日–17,996.63 噸

3 月 30 日–18,009.63 噸

3 月 31 日–17,888.36 噸

4 月 5 日–17,880.11 噸

4 月 6 日–17,880.11 噸

4 月 7 日–17,880.11 噸

4 月 8 日–17,880.11 噸

4 月 9 日–17,880.11 噸

4 月 12 日–17,880.11 噸

4 月 13 日–17,880.11 噸

倫敦白銀 4 月 14 日

預測早段波幅：25.20 – 25.75

阻力位：26.00 – 26.80 – 27.20

支持位：24.90 – 24.40 – 23.65

EUR 歐元 - 歐元續見受制 1.20 關口，短線有望重陷跌勢

美元今年反彈，美國公債收益率因經濟成長加速和通脹上升的預期而上揚。美國將於周二公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，這是一個主要的經濟關注點。投資者認為，由於加大財政和貨幣刺激力度，以及企業在經歷新冠相關封鎖後復工，價格壓力將會加大。美國 3 月零售銷售數據將於周四公布。

從技術圖表可見，RSI 及隨機指數正自超買區域回落，匯價的上行亦未有衝破關鍵的 1.20 關口，此前在 3 月中旬已多番上探此區亦是難越雷池，並且是自年初以來，匯價仍保持著一浪低於一浪的下跌趨勢，故目前很大機會將見歐元又會重新走低，關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1825 的 200 天平均線，上月底就是守穩此指標而出現反撲，故若後市跌破此區，可望歐元沽壓更顯沉重。下一級支持將參考 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，較大支撐指向 1.15 關口。至於向上較大阻力料為 1.2120 以至 1.2240 水平。

預估波幅：

阻力 1.2000 - 1.2120 – 1.2240

支持 1.1825 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 美元升勢緩止，迎來區間盤整

日本央行總裁黑田東彥周二宣揚日圓疲弱的好處，稱可以提高海外獲利的價值，從而利好製造商。黑田東彥說，現在許多日本製造商海外銷售的產品都是在當地生產的，這意味著日圓疲軟對於出口量的提振作用可能沒有過去那麼大；但他亦稱日圓貶值對日本經濟有不少正面影響因素，公司在海外賺取巨額利潤，日圓疲弱會使其日圓計價的價值上升。黑田東彥補充說，匯率最好在均衡水平波動。

美元日圓最近一段的回落走勢看似已在 109 水準附近初步築起底部，這區並為 25 天平均線位置所在；同時，圖表亦見 RSI 及隨機指數已在超買區域有著回穩跡象，或可望美元兌日圓短線重新走穩。向上阻力 100 以及月初未能闖過的 111 水準，進一步參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。關鍵阻力指向 115 關口，自從於 2017 年 1 月跌破之後，曾多次反彈亦是受制於此關口。較大支撐料為 50 天平均線 107.60 及 107 水準。

預估波幅：

阻力 111.00 - 112.21 – 114.54 – 115.00

支持 109.00* – 107.60 – 107.00

GBP 英鎊 - 英鎊續見守穩 100MA，醞釀回升動力

英鎊兌美元在本周止跌回穩，在英國放鬆部分限制措施之際，英鎊收復了上周的部分失地。在經歷了三個月的封鎖之後，英格蘭的商店、酒吧、健身房和理發店重新開業。英國是全球新冠疫苗接種速度最快的國家之一，這扶助英鎊在今年第一季創下自 2015 年以來最佳季度表現。

技術圖表見近期英鎊兌美元在過去兩周多時間於 100 天平均線獲見支撐，目前位於 1.3695，近幾個交易日已見英鎊勉力守住此區，而 RSI 隨機指數均自超賣區域出現回升，MACD 指標亦正上破訊號線，故若果英鎊可持於此區上方，料英鎊尚可延續走穩。上望阻力先為 50 天平均線 1.3855 及 1.3920，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。不過，倘若最終 100 天平均線出現明確失守，料英鎊兌美元將見重陷跌勢。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。

預估波幅：

阻力 1.3855 – 1.3920 - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3640 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元止住跌勢，醞釀回升動力

美元周初窄幅爭持，市場人士評估美債收益率前景並等待美國本周陸續公佈關鍵的通脹數據和零售銷售數據。之前對美國通脹上升的擔憂以及刺激計劃推動的經濟反彈，推動美國公債收益率在 2 月大幅躍升，並帶動美元上揚。上周美國公債收益率回落，令美元創下 2021 年最差單周表現。美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾在周四播出的美國媒體採訪時說，美國經濟處於拐點，預計未來幾個月經濟增長和招聘將加速上升，不過仍存在一些風險，尤其如果解封導致新冠病例數持續增加的話。上周五發佈的數據顯示，美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 升幅超過預期，錄得九年半來最大年度升幅，可能標誌著在公共健康環境改善和政府大舉注資之際，經濟復甦已開始導致通脹上升。

美元兌瑞郎走勢，圖表見 RSI 及隨機指數已在 20 水準下方的超賣區域橫盤多日，而匯價繼上月之後，在上周亦再次下探 250 天平均線支撐，但暫見至本周初仍可力守此區，目前 250 天線處於 0.92 水平，若後市仍可繼續守穩，料美元兌瑞郎將可迎來反撲。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目於 100 周平均線 0.9510 以至 0.98 水準。至於下方較大支撐料為 200 天平均線 0.91 以至 0.90 關口。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9510 – 0.9800

支持 0.9200* – 0.9100 – 0.9000**

AUD 澳元 - 疫苗接種計劃受挫，澳元窄幅橫盤

美元周二繼續窄幅持穩，美國公債收益率上升幫助支撐美元。不過，周二公佈數據顯示，美國 3 月核心 CPI 較上年同期上漲 1.6%，較前月上漲 0.3%；3 月 CPI 較上年同期上漲 2.6%，整體數據大致符合預期，並很大程度已為市場所消化，故美元在數據公佈出現回跌，美指再創三周低位至 92 水準下方。在中國方面，數據顯示，中國 3 月出口實現增長，進口增幅更是達到四年高位，暗示全球需求改善。

澳元兌美元本月陷於窄幅爭持，澳洲新冠疫苗接種計劃受挫，以及澳洲薪資補貼計劃到期，令市場人士保持謹慎態度。在技術上，圖表見匯價向上受制於 0.77 關口以至 25 天平均線，向下則大致於 0.7580 獲見支撐，匯價亦同時交疊於短期平均線之中，故此，預料澳元短線可能仍會延續著橫行格局。較大支持位缃看至 0.75 以至 250 天平均線 0.7275 水準。而向上較大阻力預估在 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7700 – 0.7850 - 0.8000*

支持 0.7580 - 0.7500 – 0.7275

NZD 紐元 - 紐元暫緩弱勢

紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI 及隨機指數正處回升，MACD 指標亦剛上破訊號線，或可望紐元兌美元有望延續近日的窄幅橫盤局面；匯價於上月跌破 100 天平均線之後，則一直持於此指標下方，故在未有扳回目前位於 0.7145 的 100 天線之前，料見紐元仍存在沽壓。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6740 水準。若可闖過 0.7145，料見紐元終可元成觸底作出較明確的反撲，上望目標看至 0.73 以至 0.7460 水準。

預估波幅：

阻力 0.7130 – 0.7300

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6740

CAD 加元 - 經濟前景漸趨改善，商品貨幣稍呈喘穩

美元兌加元走勢，隨著匯價在過去兩周多時間陷於窄幅橫行，並且連番向上受阻目前位於 1.2610 水平的 50 天平均線，預料美元兌加元有機會正醞釀回調壓力。以黃金比率計算，38.2% 及 50% 的調整幅度分別為 1.2535 及 1.2505 水平，61.8% 的幅度則為 1.2470 水平。關鍵支撐指向 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246。至於向上較大阻力料為 100 天平均線 1.2710 以至 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2610 - 1.2710 – 1.2880

支持 1.2535 – 1.2505 – 1.2470 - 1.2361

CL 紐約期油 - 美國疫苗接種快速推進和中東局勢緊張，油價上漲

圖表見油價向上仍見受制 25 天平線已三周多時間，目前處於 61.50 元，下方關鍵於 57.20 美元，倘若後市跌破，料短線仍見沽壓。較大阻力料為 65 及 66.40 美元。至於向下較大支持位預估在 100 天平均線 54.50 以及 51.40 美元。

預估波幅：

阻力 61.50 – 65.00 – 66.40

支持 57.20 – 54.50 – 51.40

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)