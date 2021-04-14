【聯邦投信】台股觸萬七新高，聚焦電子、塑化、航運產業！

受到美股上漲激勵，台股近期持續突破歷史新高，昨日 (4/13) 大盤不僅觸及 17,041 新高點，成交量更是高達 4,630 億，同創歷史紀錄！聯邦投信指出，雖電子股庫存修正疑慮已大致排除，但因半導體持續供不應求，下游開始產生備料不齊的「長短料」問題，導致近期盤勢震盪不斷；不過整體而言，電子產業前景仍佳，加上經濟逐漸好轉帶動需求提升，預期短線類股將加速輪動，電子股仍有望在第二季維持人氣，同時亦看好塑化、航運等傳產族群。

半導體下游「長短料」抑市場動能，類股將輪動表現

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，近期台股一度飛越萬七關卡，但因缺乏新的利多消息支撐而多半僅曇花一現，加上美國商務部於 4/8 再度祭出實體清單，將 7 間中國企業列入經濟黑名單，影響市場氣氛，大盤多呈現開高走低格局。此外，由於上游晶圓代工產能吃緊，導致下游面臨備料不齊之「長短料」問題，預期短期吃緊情況恐難以緩解，並間接加劇大盤的震盪。

產業方面，周鉦凱指出，記憶體大廠法說表示 DRAM 市場正處於「嚴重短缺」狀態，今年全年供應皆處於趨緊狀態，而利基型的 DDR3 DRAM，則自去年第四季以來報價已上漲一倍，未來展望正向；伺服器產業因英特爾推出新平台 Whitley，資料中心需求 Q2 動能漸增溫。此外，因經濟復甦將激勵終端需求，手機、消費性需求、PC 等產業亦是今年觀察重點。

展望後市，周鉦凱表示，因各國持續刺激經濟，顯示大盤目前未受其他高風險因素威脅，而台股受惠於資金行情與景氣復甦所帶來之優勢，有望維持強勢整理格局。整體而言，預計類股將呈輪動表現，未來持續看好記憶體、伺服器、手機、傳產等類股。

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。本資料所提及之個股僅供說明之用，並無推薦之意，投資前應審慎評估風險。

基金警語

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。近 12 個月內由本金支付配息之相關資料公告於聯邦投信公司網站。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金風險等級為 RR3，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可投資於高收益債之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站 (www.usitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。【聯邦投信獨立經營管理】