

◆盤勢分析

1. 週一 (4/12) 美股道瓊、標普小幅下跌，從歷史高位回落；白宮舉行半導體虛擬會議之際，Nvidia 掀起 CPU 市場波瀾，個股表現大漲 5.62%，其對手英特爾則重挫 4.18%；晶片股部分表現不佳，台積電 ADR 下跌 1.55%。終場美股四大指數下跌，跌幅區間位於 - 0.02% 至 - 1.10%。

2. 台股目前在 5 日線 (16,839 點) 之上，指數早盤開高走低，盤中賣壓湧現回測 5 日均線，尾盤收近平盤位置，終場指數上漲 5.6 點，漲幅 0.03%，收在 16,859.7 點，成交金額為 4,236.84 億元。三大法人合計賣超 81.75 億元：外資賣超 75.29 億元、投信買超 9.19 億元、自營商賣超 15.64 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：相較前一交易日略減，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：守於 5 日均線之上，支撐為 10 日均線 (16,653 點) 附近，壓力為前波高點 (17,016 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 位於超買區，短線呈震盪格局。

4. 櫃買指數盤中一度創新高，5 日均線有撐，跌幅 - 0.39%，收在 212.47 點，下方支撐為 10 日線的 209 點附近，壓力為 216 點附近，KD 位於超買區，留意短線回檔幅度。

5. 觀盤重點：台股走勢強勢，指數一度破萬七，近期盤面呈漲多拉回震盪格局，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，並留意後續價量能否同步向上走揚，較有利指數多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、運輸、造紙、鋼鐵、水泥等族群。

6.2308 台達電 3 月營收以 270.26 億元創歷史新高，月增率與年增率都高達三成上下，首季營收為 724.85 億元，年增率亦超過三成，是史上最旺首季，獲利可期。主要受惠料源相對充足，高單價的 PS5 電源供應器量增，加上筆電用電源、IA、風扇、零組件也都出貨暢旺及電動車部門營收續創歷史新高。

7. 鑽針廠 8021 尖點第一季自結營收 7.8 億元，年增 30％，稅後純益 9,200 萬元，年增 329％。主因為 2020 年疫情影響基期較低，且隨著市場需求漸漸復甦，帶動鑽針以及代鑽需求持續成長，2021 上半年業績可望呈淡季不淡，下半年則預計還會再擴充 10％產能。

8.1795 美時受惠戒癮用藥、癌症用藥銷量成長，3 月自結合併營收 11 億元，月增 8.3％，年增 57.5％；累計第一季合併營收 33.2 億元，年成長逾六成，再度改寫歷史新猷。其中戒癮用藥 Buprenorphine/Naloxone 舌下含片在美國市占持續領先，使得該產品在今年第一季累計營收一舉突破 12 億元，創下新高。

