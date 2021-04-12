平和環保3月營收創高 台南新廠加入營運挹注下半年

興櫃廢棄物處理廠商平和環保 (6771-TE) 今 (12) 日公布 3 月營收 4657 萬元，創新高，年增 11.46%，平和環保表示，隨著下游客戶需求及產業景氣復甦，廢水代處理量逐漸增加，整體營運將可回到穩定成長軌道；同時，台南廠待取得廢水代處理相關許可執照後即可運作，預期今年第二季可望加入營運，並挹注下半年後成長動能。

平和環保今年 3 月營收 4657 萬元，月增 32.77%，年增 11.46%，2021 年首季營收為 2.17 億元，季減 2.13%，年增 11.46%。

平和環保的客戶涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等產業，其中金屬表面處理比重最高，2020 年受到各國封城影響出貨，隨著全球經濟復甦，汽車等下游產業需求成長，帶動螺絲業客戶生產出貨增加，其產生的廢水量及委託平和環保代處理量也增加。

平和環保目前可代處理額度已趨飽和，為服務目前已洽談且有意願委託平和環保代處理廢水客戶，因此投資設立子公司平和材料（台南廠），未來除了產能增加外，亦可依客戶水質及地域來調配本廠與台南廠產能，以提高集團廢水處理效益；同時，台南廠將導入毛利較高的高濃度氨氮廢水及廢酸洗液回收再利用項目，在產品組合持續優化下，集團營收及獲利將有望同步擴

平和環保 2020 年營收 4.91 億元，稅後純益 1.12 億元，年減 20%，每股純益 3.85 元，董事會通過擬配發 3 元現金股利。