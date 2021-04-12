〈陸港盤後〉反壟斷調查恐擴大 基金贖回潮 拖累A股再下挫

週一 (12 日)A 股三大指數開低走低，順豐盤中再度跌停、中國主管機關開罰阿里巴巴，市場擔心接下來陸續將有電商吃上罰單，再加上基金出現贖回潮，在多個利空因素影響下基金熱門概念股、科技類股應聲下挫。

同時除鋼鐵外的原物料類股普遍表現疲弱加重指數跌幅，三大指數持續探底，收盤均收在今日相對低檔位置。今日 A 股成交量能擴大，滬深兩市成交金額達 7757 億人民幣，較前一交易日上升 12%。同時順豐成交金額逾 100 億人民幣，創下史上新高。

港股方面，在阿里巴巴 (9988-HK) 遭到天價罰款後，市場擔心中國主管機關有意擴大反壟斷調查，網科類股除阿里巴巴外，其餘應聲下挫，美團 (3690-HK) 大跌 5%、騰訊 (700-HK) 下滑 1.1%、百度 (9888-HK) 重挫 3.6%。

雖然阿里巴巴罰金創中國反壟斷裁罰的新高，但對其本身營運影響很低，同時市場認為中國政府這波針對阿里巴巴集團的懲罰已告一個段落，在利空消息出盡下，阿里巴巴一枝獨秀股價飆漲 6.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 1.09%，報 3412.95 點；科創 50 指數下挫 2.2%，報 1243.5 點；深證成指下挫 2.3%，報 13495.72 點；創業板指下跌 2.28%，報 2719.95 點。恒生指數下跌 0.86%，報 28453.28 點、恒生科技指數下挫 1.64%，報 8169.5 點。

北向資金進出方面，週一北向資金買超人民幣 43.04 億元，其中滬股通買超人民幣 42.3 億元，深股通買超人民幣 0.74 億元。

法人觀點

渤海證券表示 A 股自上週起企業公布財報的數量開始變多，之後將逐週增加，並在 4 月最後一周達到最高峰，因此接下來一段時間內業績將成為市場走勢的核心要素。建議類股配置上，可留意運算、通信為主的科技類股，以及銀行、房地產、交通運輸為主的防禦性類股。

