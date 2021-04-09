關注焦點：

4 月 9 日 (週五)

中國 3 月 CPI 和 PPI (09:30)

美國 3 月 PPI (20:30)

今日重要經濟資料：

09：30 中國 3 月 PPI 年率 ‧ 預測 + 3.5%‧ 前值 + 1.7%

09：30 中國 3 月 CPI 年率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 - 0.2%

09：30 中國 3 月 CPI 月率 ‧ 預測 - 0.4%‧ 前值 + 0.6%

13：45 瑞士 3 月未經季調失業率 ‧ 預測 3.6%‧ 前值 3.6%

13：45 瑞士 3 月經季調失業率 ‧ 預測 3.6%‧ 前值 3.6%

14：00 德國 2 月工業生產月率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 - 2.5%

14：00 德國 2 月經季調出口月率 ‧ 預測 + 1.0%‧ 前值 + 1.4%

14：00 德國 2 月經季調進口月率 ‧ 預測 + 2.4%‧ 前值 - 4.7%

14：00 德國 2 月經季節調整貿易收支 ‧ 預測順差 200 億 ‧ 前值順差 222 億

15：30 英國 3 月 Halifax 房價月率 ‧ 前值 - 0.1%

15：30 英國 3 月 Halifax 房價年率 ‧ 前值 + 5.2%

20：30 美國 3 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 3.8%‧ 前值 + 2.8%

20：30 美國 3 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.5%

20：30 美國 3 月扣除食品和能源的最終需求 PPI 年率 ‧ 預測 + 2.7%‧ 前值 + 2.5%

20：30 美國 3 月扣除食品和能源的最終需求 PPI 月率 ‧ 預測 + 0.2%‧ 前值 + 0.2%

20：30 美國 3 月扣除食品、能源和貿易的最終需求 PPI 年率 ‧ 前值 + 2.2%

20：30 美國 3 月扣除食品、能源和貿易的最終需求 PPI 月率 ‧ 前值 + 0.2%

20：30 加拿大 3 月就業崗位變動 ‧ 預測增加 10 萬個 ‧ 前值增加 25.92 萬個

20：30 加拿大 3 月失業率 ‧ 預測 8.0%‧ 前值 8.2%

22：00 美國 2 月批發庫存月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.5%

22：00 美國 2 月批發銷售月率 ‧ 前值 + 4.9%

本周要聞：

美國 2 月耐用品訂單修正後為較前月下降 1.2%

美國 2 月扣除運輸的耐用品訂單修正後為較前月下降 0.9%

美國 2 月扣除國防的耐用品訂單修正後為較前月下降 0.8%

美國 2 月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月減少 0.9%

美國 2 月扣除運輸的工廠訂單為較前月下降 0.6%

美國 2 月工廠訂單減少 0.8%

美國供應管理協會 (ISM)3 月非製造業指數為 63.7

美國 3 月 MARKIT 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值為 60.4

美國 3 月 MARKIT 綜合採購經理人指數 (PMI) 終值為 59.7

美國 2 月消費者信貸猛增 275.8 億美元

XAU 倫敦黃金 - 金價觸及逾一個月最高，受助美元和美債收益率回落

金價週四攀升至逾一個月最高，因美元和美國公債收益率均下跌，且美國聯邦儲備理事會 (FED) 重申其鴿派政策立場也提升了黃金吸引力。資料顯示，上周美國初請失業金人數意外上升。美聯儲 3 月會議記錄顯示，官員們承諾在復蘇更加穩固之前，繼續支撐經濟。

技術走勢而言，金價在 3 月 8 日觸及于 1676 美元，至上週二及週三分別觸低至 1678 及 1677 美元，形成一組雙底型態；當前向上關鍵將留意 3 月 18 日高位 1755，此區可視為頸線位置，暫見 1750 也不入，若後市可上破，金價走勢或會以雙底型態繼續向上推進。50 天平均線 1761 為下個阻力，暫見金價未有突破，進一步目標指向 1800 美元關口。不過，亦要留意 RSI 及隨機指數處於超買區域，情況及所處水準跟三月中旬相似，目前而言，似乎觸頂回落的機會稍微高一些。支援位回看 1750，下一級看至 25 天平均線 1728 及 1700 關口，下一級繼續留意 1676 附近區域。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 22 日–1,051.78 噸

3 月 23 日–1,045.36 噸

3 月 24 日–1,043.03 噸

3 月 25 日–1,043.03 噸

3 月 26 日–1,036.62 噸

3 月 29 日–1,037.50 噸

3 月 30 日–1,037.50 噸

3 月 31 日–1,037.50 噸

4 月 5 日–1,032.83 噸

4 月 6 日–1,029.05 噸

4 月 7 日–1,028.39 噸

4 月 8 日–1,023.07 噸

4 月 8 日上午定盤價：NA

4 月 8 日下午定盤價：1755.50

倫敦黃金 4 月 9 日

預測早段波幅：1745 – 1760

阻力位：1769 – 1784 – 1802

支持位：1730 – 1719 – 1705

XAG 倫敦白銀 - 銀價受制 25ma，醞釀回檔

倫敦白銀方面，圖表見 RSI 及隨機指數已多日橫盤於超買區域，而價格近月一直受制 25 天平均線，目前位於 25.42 美元，故後市銀價若然未能突破此區，料將醞釀回檔壓力。支持位預計在 24.20 及 23.75 美元，關鍵料為 23.50 美元，在去年 12 月銀價曾多番測試此區支撐，剛在上週三觸低於 23.75 美元。至於向上較大阻力料為 50 天平均線 26.25 美元，下一級指向 27 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 22 日–18,221.86 噸

3 月 23 日–18,221.86 噸

3 月 24 日–18,120.79 噸

3 月 25 日–18,057.27 噸

3 月 26 日–17,996.63 噸

3 月 29 日–17,996.63 噸

3 月 30 日–18,009.63 噸

3 月 31 日–17,888.36 噸

4 月 5 日–17,880.11 噸

4 月 6 日–17,880.11 噸

4 月 7 日–17,880.11 噸

4 月 8 日–17,880.11 噸

倫敦白銀 4 月 9 日

預測早段波幅：24.90 – 25.60

阻力位：26.10 – 26.6 – 27.40

支持位：24.60 – 24.25 – 24.00

EUR 歐元 - 歐元續見受制 1.20 關口，短線有望重陷跌勢

美元兌一籃子貨幣週四跌至兩周低點，跟隨美國公債收益率走低，此前資料顯示美國上周初請失業金人數意外上升。雖然這一增幅可能未能較好地體現出隨著美國經濟更多領域重啟和財政刺激措施生效而迅速改善的勞動力市場狀況，但這份報告已足以打壓美元。美國聯邦儲備理事會 (FED) 週三發佈了 3 月份政策會議記錄。會議記錄顯示，美聯儲官員仍對疫情風險持謹慎態度，並承諾提供貨幣政策支持，儘管美國經濟復蘇在大規模刺激措施的推動下加速。美聯儲主席鮑威爾週四暗示，距離美聯儲減少對美國經濟的支持還很遙遠，他指出，今年預期中的物價上漲可能是暫時的，並警告稱，新冠新確診病例數增加可能會減緩復蘇。

歐元兌美元自上月底持續反彈，至本週三曾攀上 1.19 水準上方但隨後已出現顯著回落，而歐元區疫苗接種進度明顯落後于美國，歐元區的新冠病毒傳染速度再度加快，或令歐元有再陷弱勢的傾向。從技術圖表可見，RSI 及隨機指數正自超買區域回落，匯價的上行亦未有衝破關鍵的 1.20 關口，此前在 3 月中旬已多番上探此區亦是難越雷池，並且是自年初以來，匯價仍保持著一浪低於一浪的下跌趨勢，故目前很大機會將見歐元又會重新走低，關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1825 的 200 天平均線，上月底就是守穩此指標而出現反撲，故若後市跌破此區，可望歐元沽壓更顯沉重。下一級支持將參考 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，較大支撐指向 1.15 關口。至於向上較大阻力料為 1.2120 以至 1.2240 水準。

預估波幅：

阻力 1.2000 - 1.2120 – 1.2240

支持 1.1825 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 美元升勢緩止，迎來區間盤整

美元日圓此前窄幅橫盤兩周多時間，至 3 月 26 日突破頂部 109.40 後，接著于上周延續上揚，升見一年高位。但圖表見 RSI 及隨機指數已處回落，當前升勢或呈放緩，並有機會先回探 110 關口及 109.40 水準，這兩區均出現失守，才顯現出美元有調頭回挫的傾向，進一步支撐看至 25 天平均線 108.70 水準。向上阻力則會參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水準。關鍵阻力指向 115 關口，自從於 2017 年 1 月跌破之後，曾多次反彈亦是受制於此關口。

預估波幅：

阻力 112.21 – 114.54 – 115.00

支持 110.00 – 109.40 – 108.70

GBP 英鎊 - 英鎊遭獲利回吐，短線料可重新走穩

英鎊兌美元方面，在快速疫苗接種計畫的推動下，對英國經濟復蘇的預期幫助英鎊近兩周普遍走穩，但於本週二英鎊又呈走軟，估計是在復活節長週末結束投資者交易員返回市場獲利了結所致。不過，隨著英國疫苗接種計畫的迅速實施和新增感染人數的下降，英國首相詹森週一證實，計畫在下周重啟經濟，這或許在基本面可給予英鎊支撐。而在技術面，圖表見近期英鎊兌美元於 100 天平均線獲見支撐，目前位於 1.3675，隨著 MACD 指標上破訊號線，若果英鎊可持于此區上方，料英鎊尚可延續走穩。上望阻力先為 1.3920 及 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。不過，亦要慎待若 100 天平均線失守，料英鎊將見重陷跌勢。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。

預估波幅：

阻力 1.3920 - 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3675 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回檔壓力

美元兌瑞郎走勢，圖表見 macd 指標在近日亦見上破訊號線，而且匯價在此前兩周時間連番下探 250 天平均線支撐，至本周早段再度守穩後出現較明顯之反彈，目前 250 天線處於 0.9210 水準，若短線仍可守穩，料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目于 100 周平均線 0.9530 以至 0.98 水準。至於下方較大支撐料為 200 天平均線 0.91 以至 0.90 關口。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9210 – 0.9100 – 0.9000**

AUD 澳元 - 澳元多日上試乏力，醞釀回檔風險

技術走勢而言，澳元兌美元近一周多的時間受壓於 0.77 關口之下，而 RSI 及隨機指數於超買區域已有著回落跡象，故短期若仍未可向上突破，估計澳元將醞釀重新探低的壓力。支持位除了上周低位 0.7532 水準外，下一級將看至 0.75 以至 250 天平均線 0.7255 水準。向上輍大阻力預估在 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7700 – 0.7850 - 0.8000*

支持 0.7532 - 0.7500 – 0.7255

NZD 紐元 - 紐元暫緩弱勢

美元週四延續近日的回檔走勢，兌主要貨幣徘徊在逾兩周低點附近，追隨美債收益率走低，此前美國聯邦儲備理事會 (FED)3 月會議記錄未有提供決定市場走向的新線索。美聯儲 3 月會議記錄顯示，聯儲官員仍對新冠疫情的持續風險持謹慎態度，並承諾在復蘇更加穩固之前，繼續支撐經濟。美元指數週三曾跌至 3 月 23 日來低點 92.13。

紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI 及隨機指數正處回升，MACD 指針亦剛上破訊號線，或可望紐元兌美元有望延續近日的窄幅橫盤局面；匯價於上月跌破 100 天平均線之後，則一直持于此指標下方，故在未有扳回目前位於 0.7145 的 100 天線之前，料見紐元仍存在沽壓。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水準。較大支持料為 250 天平均線 0.6740 水準。若可闖過 0.7145，料見紐元終可元成觸底作出較明確的反撲，上望目標看至 0.73 以至 0.7460 水準。

預估波幅：

阻力 0.7130 – 0.7300

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6740

CAD 加元 - 經濟前景漸趨改善，商品貨幣稍呈喘穩

美元兌加元走勢，圖表見 RSI 及隨機指數已自超買區域回落，而匯價在本周多番上試亦是受阻於目前位於 1.2650 的 50 天平均線，預料美元兌加元正醞釀回檔壓力。以過去兩周多的累計漲幅計算，38.2% 及 50% 的調整幅度為 1.2535 及 1.2505 水準，61.8% 的幅度則為 1.2470 水準。關鍵支撐指向 3 月 18 日低位 1.2361。至於向上較大阻力料為 100 天平均線 1.2745 以至 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2650 - 1.2745 – 1.2880

支持 1.2535 – 1.2505 – 1.2470 - 1.2361

CL 紐約期油 - 油價窄幅橫盤

油價週四幾無變化，美元下跌和股市上漲抵消了早些時候因美國汽油庫存大幅增加，以及需求較大流行前疲軟而導致的跌幅。美國原油期貨 (WTI) 收盤下跌 0.17 美元，跌幅 0.3%，報每桶 59.60 美元。美國能源部週三表示，汽油庫存大幅增加 400 萬桶，至略高於 2.3 億桶，因煉商在夏季駕車季節到來前提高煉油量。週四，一份政府檔草案顯示，俄羅斯預計新冠大流行對全球石油和成品油消費的影響可能會持續到 2023-2024 年。隨著美國和其他大國就重啟伊朗核協議進行談判，伊朗受到的部分制裁可能被解除，這將增加全球石油供應。

圖表見油價向上仍見受制 25 天平線已三周多時間，目前處於 61.90 元，下方關鍵于 57.20 美元，鑒於 RSI 及隨機指數仍處下行，料稍呈下跌傾向機會較大，倘若後市跌破上述支撐，料短線仍見沽壓。較大阻力料為 65 及 66.40 美元。至於向下較大支持位預估在 100 天平均線 54.15 以及 51.40 美元。

預估波幅：

阻力 61.90 – 65.00 – 66.40

支持 57.20 – 54.15 – 51.40

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)