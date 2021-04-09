

◆盤勢分析

1. 美國推抗中法案，FED 主席發表鴿派言論，美股融資餘額再創新高，增速寫下 2007 年以來最快，推升四大指數上漲，漲跌幅介於 + 0.17% 至 + 1.07%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 2.94%，聯電 ADR 上漲 5.58%，特斯拉上漲 1.74%，蘋果上漲 1.81%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：收盤創新高，下檔支撐為 5 日線 (約 16,700 點附近)，壓力為 17,100 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 1.14%，收在 213.80 點。短線支撐為 210 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周四在原物料等龍頭股大漲帶領指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿 5 日線走揚，惟指數即將面臨整數大關仍會震盪，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再逢低布局，選股佈局上可留意 IC 設計、設備、Mini LED 及原物料相關族群。

5.LED 龍頭廠 3714 富采投控入主感測元件廠 2426 鼎元，2426 鼎元昨（8）日公告七席董事候選人名單，3714 富采投控提名三席，2426 鼎元提名一席，其餘三席為獨立董事，未來 3714 富采主導 2426 鼎元董事會。在強強結盟下，市場認為未來 2426 鼎元營運更具成長空間。

6. 四家高球具代工廠 3 月營收出爐，均呈現增長情況，其中 8924 大田 3 月營收 5.97 億元、年增 94.8%；8938 明安為 13.5 億元、年增 56.4%；6670 復盛應用達 19.62 億、年增 51.2%；8928 鉅明達 2.8 億元、年增 9.3%。隨著各國陸續解封，自去年第 3 季期間開始，品牌客戶群拉貨力道明顯增強，分別反映在代工廠業績上，尤其是現階段正值出貨旺季，帶動業者營收加速上攻。

7. 股王 3008 大立光昨（8）日召開法說會，公布今年第 1 季稅後純益 53.15 億元，季減 24%、年減 21%，為三季來低點，每股純益（EPS）39.62 元。針對本季營運展望，3008 大立光執行長表示，「4 月拉貨較 3 月下滑，5 月看起來也不好」。

8. 華盛頓郵報指出，中國大陸正使用超級電腦測試極音速飛彈，未來可能用來攻擊美國的航空母艦或台灣；驅動這些超級電腦的晶片由大陸天津飛騰信息技術公司（Phytium Technology）採用美國軟體設計，由 2330 台積電以美國機密機械製造，台灣的世芯負責晶片最後階段設計，並代表飛騰直接與 2330 台積電交易。

