〈富采入主鼎元〉強強聯手 搶食感測市場龐大商機

LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 確定入主 LED 廠鼎元 (2426-TW) 董事會，拿下 3 席董事席次；由於鼎元累積多年受光元件相關技術與產品線，雙方未來將攜手共同拓展感測相關應用，提供客戶更完整的感測解決方案。

由於近來感測元件需求夯，且應用面廣泛，涵蓋 5G 通訊、穿戴式裝置到車用等；而鼎元布局多年，主力產品為感測元件與發光元件，且感測元件應用橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等，已有一定的市占率。

另一方面，因感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升，感測元件相關布局穩定成長。

而富采集團目前分為三大事業領域，旗下晶電專注磊晶與晶粒、隆達專注於封裝與模組、晶成半導體發展先進化合物半導體晶圓製造；集團著眼 Mini/Micro LED 顯示器、感測、車用、功率、通訊等，佈局快充、電動車等市場及 5G 通訊領域，目標是成為化合物半導體產業投資平台。

富采集團中雖有晶電提供全波段 LED 產品線，但感測應用中，除晶電的發光元件外，也要搭配受光元件才能達到完整的感測功能，這也成為富采入主鼎元的一大重要因素。

相較於富采，鼎元自成立以來便致力於發展受光元件，累積多年的相關技術與產品線布局；而富采入主鼎元後，可藉此跨入感測領域，除強化集團布局外，也能提供客戶更完整的感測解決方案，有助提高未來接單競爭力。