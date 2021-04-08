瑞儀Q1營收140.67億元年增逾6成 訂單已看到6月

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收，受惠遠距商機延續下，單月營收達 49.56 億元，月增 22.06%、年增 47.32%，累計今年第 1 季營收達 140.67 億元，年減 14.8%、年增 64.2%，符合預期，瑞儀看好第 2 季筆電、平板動能延續，訂單能見度已看到 6 月。

瑞儀 3 月行動裝置出貨 637.9 萬件、月增 13.56%，IT 產品為 555.7 萬件，月增 29.26%，其他電視、車載產品為主的背光產品則出貨 23.7 萬件、月增 33.14%，總計背光板出貨量達 1217.3 萬件，月增 20.59%。

展望今年，瑞儀表示，筆電、平板動能仍強，車載、高階顯示器、工控、醫療等非消費性產品也逐步回溫、貢獻營運，營運不看淡，目前訂單能見度已可看到 6 月，雖然短期整體供應鏈零組件有吃緊狀況，但對背光模組影響有限。

另一方面，瑞儀車載經過 3-5 年耕耘，近期已直接供應美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 儀表板背光模組，取代過往透過日本 JDI 間接出貨，隨著未來電動車需求放大，出貨動能將更加溫，今年車載產品出貨可望翻倍增。

瑞儀今也公告將在 4 月 28 日召開法說，市場預期，瑞儀將公告首季財報並釋出今年營運展望。