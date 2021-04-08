〈台股盤前〉一路發攻防戰 靠外資助陣 看漲價題材股跳舞

台股昨 (7) 日上漲 75 點、收在 16815 點，續寫歷史新高；櫃買指數也以連七漲之勢收在 211.38 點，再創近 13 年半新高。美股四大指數今晨漲跌互見，標普指數收盤創下歷史新高；但美股僅呈現小漲小跌，預期台股今天可能在 16800 點攻防戰，以高檔震盪為主，短線選股不選市，外資連 3 買助陣下，先看漲價題材個股表現。

台股已經連續 3 個交易日收盤創新高，主要就是因為外資連 3 買，昨日再度買超台股 64.57 億元，3 天累計買超 363.70 億元。

外資昨天狂掃面板雙虎，友達為買超之冠獲加碼 11.7 萬張、約達 26.44 億元，而群創獲買超 9.4 萬張、約 21.59 億元居次，外資買超面板雙雄的金額占總買超金額逾七成；前五大買超個股還包括中鋼、彩晶、長榮，可看出外資操作聚焦在漲價題材股。

今日觀盤重點，坐擁漲價想像空間的還有被動元件，隨著電動車、5G、衛星通訊等科技應用興起，尤其 5G 需要很多基地台元件，推升市場對被動元件用量激增，有助被動元件廠制訂價格看俏，國巨、華新科等業者值得期待。

鴻海將收購惠普位於中國山東的印表機廠，首度跨入雷射印表機製造；此外，鴻海旗下工業富聯擬投資人民幣 10.68 億元（約新台幣 46.4 億元），在山西布局 5G 行動通訊精密零組件及升級智動化產線。工業富聯在河南周口市的園區，也將在 4 月 15 日投產，鴻海集團三路並進，積極擴張大陸市場版圖。鴻海股價表現值得期待。

整體來說，外資近期回補台股，期貨淨空單也同步下降，支撐指數迭創新高，要慎防短多獲利了結，預期高檔震盪會加大，不過只要不跌破所有短期均線，都可維持低檔支撐，技術面可延續短多格局不變，仍有利類股族群繼續輪動表現。