

◆盤勢分析

1. 週三 (7 日) Fed 公布最新會議紀要，承諾維持寬鬆政策，拜登透露企業稅率有談判空間，標普指數收盤創下歷史新高，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.07~+0.15%。蘋果 + 1.34%、特斯拉 - 2.99%、美光 - 0.50%、台積電 ADR-2.08%；聯電 ADR+0.56%、日月光 ADR-0.51 %。

2. 雖週二 (6 日) 美股自歷史高點回落，但週三台股在 2330 台積電及 2454 聯發科開高之下以上漲 31.48 點的 16771.35 點開出，雖盤中在亞股賣壓出籠，日、陸、港股翻黑之下，台股一度翻黑，不過在面板、Mini LED、綠電、鋼鐵、光電等族群上漲下指數震盪走高，終場加權指數以上漲 75.49 點的 16,815.36 點作收，漲幅 0.45%，成交量 3,426.57 億元。三大法人合計買超 83.02 億元：外資買超 64.57 億元、投信賣超 4.78 億元、自營商買超 23.23 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，量價配合，有利短線持續走高。

（2）、均線：短、中、長期均線多頭排列，有利指數走揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日 KD 在 3/29 出現黃金交叉，週三 K、D 持續走高，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 211.38 點，漲幅 0.80%，近期沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前，短多續強。

5. 觀盤重點：週三台股再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭下，短線仍有高點可期，偏多操作為宜。

6. 聯電 (2303) 昨(7) 日公告 3 月合併營收 166.20 億元，第一季合併營收 470.97 億元，同步創下歷史新高紀錄，主要是受惠於產能供不應求以及漲價效應發酵。聯電訂單能見度已看到下半年，產能供不應求情況延續到年底，第二季可望再度調漲晶圓代工價格，法人樂觀預期聯電全年營收將逐季創下歷史新高。

7. 房地合一 2.0 修法，昨 (7) 日順利在立法院財政委員會完成朝野協商，送院會處理，近期可望完成三讀。最受矚目的施行日期，在朝野黨團共識下，決議直接明定今年 7 月 1 日上路，此外也新增排除條款，讓個人、營利事業參與都更或危老分回房地若在五年內第一次移轉登記，可適用較低的 20% 稅率。

8. 網通廠 3 月好強，中磊（5388）、智邦（2345）、智易（3596）3 月營收有亮點，其中中磊、智邦單月及單季營收同創歷年同期新高，智易更強，不僅單月營收創歷史次高，首季營收更順勢攀頂。

9. 受惠以太幣價格近日站上 2 千美元大關，挖礦概念股撼訊（6150）不僅連日股價飆漲，昨 (7) 日更一舉衝破 200 元關卡，營運表現也因挖礦潮拉抬強強滾，今年前兩個月就賺贏過去兩年，自結稅後每股盈餘已達 1.28 元。

10. 矽晶圓大廠環球晶 (6488) 昨(7)日公告 3 月合併營收 57.03 億元，創下單月營收歷史新高，第一季合併營收 148.05 億元，創下 2 年來季度營收新高。由於半導體廠產能利用率維持滿載，晶圓代工廠及記憶體廠新增先進製程產能陸續開出，環球晶矽晶圓接單滿載到下半年，價格將逐季調漲，法人看好環球晶第二季營收有機會創下歷史新高。

