【日盛投顧】量價齊揚，指數再創歷史新高

◆盤勢分析

1. 雖週二 (6 日) 美股自歷史高點回落，但週三台股在 2330 台積電及 2454 聯發科開高之下以 31.48 點的 16771.35 點開出，雖盤中在亞股賣壓出籠，日、陸、港股翻黑之下，台股一度翻黑，不過在面板、Mini LED、綠電、鋼鐵、光電等族群上漲下指數震盪走高，終場加權指數以上漲 75.49 點的 16，815.36 點作收，漲幅 0.45%，成交量 3，426.57 億元。三大法人合計買超 83.02 億元：外資買超 64.57 億元、投信賣超 4.78 億元、自營商買超 23.23 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，量價配合，有利短線持續走高。

(2)、均線：短中長期均線多頭排列，有利指數走揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：日 KD 在 3/29 出現黃金交叉，週三 K、D 持續走高，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。

3. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 211.38 點，漲幅 0.80%，近期沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前，短多續強。

4. 觀盤重點：週三台股再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭下，短線仍有高點可期。

面板、Mini LED、綠電、板卡、鋼鐵、航運等族群走強

1. 面板: 由於偏光片、驅動 IC、玻璃等供給吃緊導致面板廠實際產出縮減，預估面板報價漲價趨勢有望延續至 3Q21，週三由 8240 華宏、5245 智晶漲停領漲，包括 2409 友達、3481 群創、8104 錸寶、8105 凌巨、6116 彩晶等均有 4.7% 以上的漲幅。

2.Mini LED: 今年將是 Mini LED 的爆發年，法人看好未來 Mini LED 的應用及市場需求可望逐漸成長，週三由 6706 惠特、3527 聚積漲停領軍，包括 6278 台表科、3653 健策、6261 久元、2393 億光等均有不錯的表現。

3. 綠電: 今年台灣缺水，加上核二 1 號機預計將從 12 月提前到 6/5 停機，供電缺口將由太陽光電、風力發電補足，綠電後勢看好，週三由 6443 元晶 (+7.5%) 領軍，包括 2406 國碩、6538 倉和、3691 碩禾、3686 碩禾、6244 茂迪、3576 聯合再生、3708 上緯投控等均有 2.88% 以上的漲幅。

4. 板卡: 在近 2 個多月的時間裡，隨著散戶和機構投資者的湧入，加密貨幣市場的市值翻了一倍，吸引新一波的挖礦風潮，刺激新推出的顯卡價格也跟著水漲船高，近四個月內顯卡報價漲幅逾 100%，市場上一卡難求，週三包括 6150 撼訊、2465 麗臺、2399 映泰等均以漲停作收。

5. 操作建議：週三台股持續創高，未回補週二在 16602~16711 點的多方缺口前，短線仍有高點可期，偏多操作為宜，除了留意死亡交叉何時出現外，也注意 5 日線支撐當作短線操盤的參考。短線則可留意面板、Mini LED、綠電、板卡、鋼鐵、航運、高殖利率股的後勢。