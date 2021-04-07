

◆盤勢分析

1. 儘管 IMF 樂觀看待全球經濟復甦，華爾街觀察美股處於超買階段，十年期美債殖利率跌至約 1.65%，週二 (6 日) 美股自歷史高點回落，標普結束連續三日漲勢，終場美股四大指數跌幅介於 - 0.05~-1.19%。蘋果 + 0.25%、特斯拉 + 0.08%、美光 - 0.28%、台積電 ADR-1.65%；聯電 ADR-3.15%、日月光 ADR-0.51 %。

2. 週一 (5 日) 道瓊、標普創歷史新高激勵，週二台股由 2330 台積電及 2454 聯發科領漲以上漲 140.51 點的 16711.79 點跳空開出，在半導體、設備、玻陶、造紙、航運等類股領軍下指數最高來到 16804.45 點再創歷史新高後，小幅拉回，終場加權指數以上漲 168.59 點的 16,739.87 點作收，漲幅 1.02%，成交量 3,398.14 億元。三大法人合計買超 183.31 億元：外資買超 144.51 億元、投信賣超 2.83 億元、自營商買超 41.63 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，量價配合，有利短線持續走高。

（2）、均線：短、中、長期均線多頭排列，有利指數走揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日 KD 在 3/29 出現黃金交叉，週二 K、D 開口擴大，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 209.70 點，漲 1.11%，近期沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前，短多續強。

5. 觀盤重點：週二台股再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭，短線仍有高點可期，偏多操作為宜。

6. 鴻海 (2317) 昨（6）日公告 3 月合併營收 4,412.1 億元，月增近 10%，年增 26.9%，首季合併營收 1.34 兆元，季減 33.1%，年增約 44.5%，雙創同期新高，優於法說會預期，主要是大尺寸高階 iPhone 需求暢旺，遊戲機熱賣，以及雲端網路設備需求熱絡三大因素推動，符合董事長劉揚偉所說「第 1 季開了好年」的看法。

7. 晶圓代工產能持續嚴重供不應求，又以 8 吋最缺，業界瘋狂競標產能，近期一批 0.13 微米 8 吋產能競標得標價，每片高達 1,000 美元，不僅較已調漲後業界牌價高逾四成，更是近十年來新高價，凸顯 8 吋產能供不應求盛況。

8. 大型海空運承攬業者指出，因為美國西岸港口壅塞問題惡化，美國東岸受蘇伊士運河事件影響延誤航班，且美國零售業庫存創 28 年新低，及歐洲疫情回升加上因運河事件取消的航班，4 月份貨櫃船運市場缺艙缺櫃現象嚴重惡化，上周末廣州運往紐約貨載出現 8 千到 1 萬美元的天價買艙費，震驚各界。大型攬貨業者估計，到今年第三季末，貨櫃船運市場都還會很強，陽明、長榮今年 EPS 達 20 元以上的機率越來越高。陽明 8 日即將解除 5 分鐘撮合交易限制，6 日股價提前啟動攻勢以漲停 44.15 元作收，創 2007 年 7 月以來新高，另長榮也上漲 3.34% 收在 49.5 元，貨櫃雙雄再度扮演台股人氣指標。

9. 受惠於 DRAM 價格大漲推升，DRAM 廠南亞科（2408）及模組廠威剛（3260）公告 3 月營收報喜，其中，南亞科 3 月合併營收 64.08 億元，創下 29 個月來新高，威剛 3 月合併營收 33.53 億元，創下 31 個月來新高。由於第二季 DRAM 現貨價及合約價同步大漲，在供不應求情況下下半年價格續漲機率高，法人看好南亞科及威剛營運一路旺到下半年。

