ESG投資浪潮洶湧 全球重量級產品「百達-環境機會基金」受矚目

新冠肺炎疫情發生後，全球資金對 ESG（環境社會治理）的投資需求更加強烈，推升百達資產管理旗下 ESG 重量級產品「百達 - 環境機會基金」至目前全球募資總規模已達 100 億美元，相較去年初的 30 億美元成長超過 200%，百達投顧總經理林秋瑾指出，目前百達代理擁有全台最多晨星 5 顆地球的境外基金共 8 檔，尤其「百達 - 環境機會基金」是資金流入之冠，已受到國內投資人的高度關注。

ESG 投資是近年來越來越盛行的投資方向之一，不過，林秋瑾說明，ESG 由淺至深共分為 4 個層面，依序為將 ESG 觀念納入投資流程 (針對投資組合篩選評鑑) 、核心標準 (更嚴格的排除汙染型、爭議性標的)、同類擇優，以及對 ESG 有正面影響力 (涵蓋水資源、再生能源和氣候變遷等議題)。

而自去年以來最受歡迎之一的 ESG 基金「百達 - 環境機會」訴求挖掘可為地球提供環境永續解決方案的企業投資價值，並讓投資行為對環境產生深遠影響，屬於四個層面中標準最嚴格者─具正面影響力。

據統計，全球永續環境解決方案的市場規模約 2.5 兆美元，且每年以 6-7% 的速度成長，投資領域包括有再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、永續水資源、廢棄物處理及回收，以及汙染控制。

導入「地球邊界理論」科學架構 僅投資對地球環境做出正貢獻的公司

然而，不同於一般 ESG 產品，林秋瑾指出，百達 - 環境機會基金採用獨特的投資邏輯「地球邊界理論」科學架構，此理論由斯德哥爾摩應變中心教授 Johan Rockström 協同 29 名國際知名科學家在 2009 年所共同提出，並歸納出地球急需解決的問題包括生物多樣性、氮磷循環 (過度施肥)、土地用途變化與氣候變遷等議題。

在地球邊界理論基礎下，林秋瑾強調，百達 - 環境機會基金「只投資主動改善地球環境的公司」，也就是說，被投資企業的營運行為須對地球邊界理論所指地球正面臨的 9 大挑戰至少 1 項，做出正貢獻。

舉例來說，在百達 - 環境機會基金的投資組合中，丹麥風力發電大廠 Vestas 在創造每 100 萬美元營收的同時，可減少 1500 噸的二氧化碳排放；而藝康集團 Ecolab 擁有麥當勞、迪士尼、萬豪酒店等客戶，甚至連全台 600 家食品工廠食安均由其服務，是台灣市占第一的食安服務系統供應商，統計 2019 年協助客戶共節省 2060 億加侖的水量，等同讓 7.2 億人因而有水可喝，同時降低 150 萬公噸的二氧化碳排放。

投資 ESG 跟追逐報酬可兼顧 去年報酬率逾 3 成

百達 - 環境機會基金不但關心環境問題，績效表現上也相當亮眼，據晨星資料顯示，去年百達 - 環境機會 - R 美元一年報酬率達 33.03%、二年達 81.93%，成立至今達 152.99%，基金相較於同類基金，不論是短、中、長期績效均位於前四分之一。

林秋瑾說，投資 ESG 跟追逐報酬當然可以兼顧，過往認為投資 ESG 公司會錯過報酬已是老舊觀念，原因在於，不少高成長的科技公司已將 ESG 列入營運發展方向，例如，蘋果要求所有供應鏈符合減碳原則、台積電加入再生能源倡議組織，換句話說，ESG 公司也可以是高成長公司。

全球基金共逾 100 兆美元 正推動全球 ESG 投資趨勢

另一方面，全球大型主權基金已開始聚焦 ESG，帶動新一波的投資趨勢，林秋瑾直指，挪威主權基金規模高達新台幣 40 兆，卻已明示不投資遭列為 ESG 黑名單的公司，不僅如此，越來越多資產管理公司簽署 UNPRI（聯合國責任投資原則），據 UNPRI 所揭露截至去年數據顯示，簽署家數已達 3038 家，代表管理資產規模共 103.4 兆美元。

林秋瑾表示，ESG 產品投資已不僅侷限於法人投資組合中，甚至一般投資人熱度也相當高，百達 - 環境機會基金全球募集資金規模去年底已達 100 億美元，相較去年初的 30 億美元成長超過 200%，尤其千禧世代的年輕投資人對環境投資的踴躍度高漲。

值得留意的是，百達 - 環境機會基金中涵蓋台股中少見但處在 ESG 趨勢上的國際中大型業者，國內投資人可藉此參與潛力投資機會，也可透過投資於水資源領域、廢棄物管理等具有防禦性的產業，幫助投資組合在市場修正階段降低波動度，甚至透過投資行為進而對環境產生正面貢獻，未來在台灣基金市場的成長潛力相當值得期待。

百達不只規劃 ESG 產品 環境永續觀念落實企業文化

百達投顧總經理林秋瑾。(圖: 鉅亨網拍攝)

林秋瑾進一步提到，除了代理的產品符合 ESG 潮流，百達資產管理集團本身企業經營也積極朝此方向發展，日內瓦總部已向全球分公司發起紙張電子化運動、去塑膠化規定，而總部更安裝有 330 平方公尺的太陽能板，換算可創造出 15 戶家庭一整年用量的綠電。

同時，百達資產管理在 2019 年舉辦兩場「碳中和」高峰會議，透過「黃金標準氣候保護計畫」贊助「盧安達安全社區供水計畫」，統計抵銷約 600 噸以上的二氧化碳，而該計劃包含 12 個微型項目，任一項均可減少約 10000 噸二氧化碳排放量。

由於聯合國已於 2006 年就開始推動「責任投資原則 (Principles for Responsible investment, PRI)」，百達資產管理即在 2007 年 1 月率先簽署，作為全球第一批簽署的領導企業之一，2017 年至 2020 年每年皆獲評為年度最佳永續投資企業 (A+)。

而台灣百達投顧配合集團社會責任發展，除了減少用紙、水電，就連員工出差搭乘飛機趟數，均須回報至總部，並換算這些營業行為產生的二氧化碳排放量，進而努力減少；林秋瑾強調，企業文化不只是口號，而是員工身體力行。

有鑑於 ESG 長期的投資潛力，「鉅亨買基金」與「鉅亨網」也特別安排在今年世界地球日前一日 （4 月 21 日），共同舉辦 ESG 投資論壇，此活動已獲得百達投顧的熱烈迴響與參與。ESG 的推動，不僅對企業經營有利，對環境保護有益，也能讓投資人得利，創造三贏格局，歡迎投資人當天前來共襄盛舉。

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