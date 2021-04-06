「鈞泰」有價證券於 2021.04.07起暫停及變更交易方法等相關事項

鈞泰國際股份有限公司（公司代號：6131）上市有價證券取消採行分盤集合競價交易方式日期，惟併案停止在本公司證券集中交易市場買賣及繼續列為變更交易方法事宜。

一、併案停止買賣及取消分盤集合競價交易方式日期：民國 110 年 4 月 7 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：6131。

(二) 簡稱：鈞泰。

三、辦理股務機構：

(一) 公司名稱：宏遠證券股份有限公司。

(二) 地址：臺北市信義路四段 236 號 3 樓。

(三) 電話：02-2326-8818。

四、鈞泰國際股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款及第 3 款、第 49 條之 2 第 1 項第 4 款暨第 50 條第 1 項第 15 款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式暨停止在證券集中交易市場買賣在案。嗣查該公司再次發生經營權異動，且公告申報之 109 年度財務報告顯示，變動主要經營業務占本期累計營業收入達 50% 以上，且上一年度占營業收入達 50% 以上之經營業務占本期累計營業收入低於 20%，核有本公司營業細則第 50 條第 1 項第 14 款經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，爰將其上市有價證券併案停止買賣。

五、另鈞泰最近期財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，且淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，核已符合本公司營業細則第 49 條第 2 項第 3 款及第 49 條之 2 第 2 項第 4 款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式之情事，惟該公司尚未符合本公司營業細則第 49 條第 2 項第 1 款規定，爰取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，仍繼續列為變更交易方法。