台新金併保德信人壽資金規劃不足 再遭金管會打槍補件

金管會銀行局、保險局今 (1) 日表示，針對台新金 (2887-TW) 併購保德信人壽一案，因為資金規劃尚不夠明確，已在 3 月 19 日函請台新金再次補件，此為台新金再度遭金管會打槍。

台新金去 (2020) 年 8 月 11 日宣布併購保德信人壽，不過，此案從去年宣布至今，已經近 8 個月的時間，至今仍卡關中，主要是台新金在去年 12 月及今年 1 月分別向金管會的保險局及銀行局提出申請，兩局先前針對資金規劃與財務能力等，函請台新金補充說明，台新金在今年 3 月初再向兩局遞送補件資料，但是因為銀行局與保險局仍認為台新金併購資金來源還不夠明確，因此於 3 月 19 日再度要求台新金補件。

據台新金規劃，擬全數透過現金增資籌措併購款項，不過，金管會表示，台新金對交割款規劃現金增資新台幣 55 億元，但後續經營保險的營運資金一定超過百億元以上，後續營運資金來源未符合金管會期待，併購資金規劃的明確度及可行性都需要台新金再說明。

至於補件是否有最後期限，金管會表示，目前為止，沒有要求期限，待台新金補件後，會依照保險法令和 5 大原則審核此案。

由於台新金與保德信人壽合約將於 5 月中旬到期，若再無法確定資金來源，此案恐將生變；而銀行局長莊琇媛日前曾透露，台新金至少要能明確準備 155 億元以上資金，且要「拿出來、看得見」，否則此案將無法獲金管會核准。