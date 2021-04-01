迎戰軍規級Apple Watch？卡西歐推首款採Wear OS的G-SHOCK

日本卡西歐 (CASIO)(6952-JP) 週四 (1 日) 發表「G-SHOCK」系列首款搭載「Wear OS」的智慧型手錶「G-SQUAD PRO GSW-H1000」，有黑藍配色、黑色、紅色三種選擇。售價 8.8 萬日圓，5 月 15 日上市。

這是 G-SHOCK 系列首款搭載 「Wear OS by Google」的智慧型手錶，同樣具備 G-SHOCK 耐衝擊與 20 氣壓防水的強悍性能。G-SQUAD 系列是以運動用途為主要訴求，這隻手錶身為該系列的最高階錶款，搭載了 GPS 和多功能感測器，可應付運動健身到極限運動等各式活動所需。

另外，手錶上頭有搭載麥克風，可以使用 Google 助理功能。還能下載支援 Wear OS 的 APP 來搭配使用。

軟體方面，這款手錶搭載卡西歐自行研發的運動 APP，可用於跑步、室內運動、游泳等各種訓練，還有自行車、單板滑雪、釣魚等，共支援 15 種活動和 25 種室內健身運動。還能顯示地圖、方向、潮汐變化等。

若搭配卡西歐與亞瑟士所共同研發的動態感測器「CMT-S20R-AS」，就可透過手機 APP「Runmetrix」來對跑步過程進行詳細分析。

卡西歐獨自研發的手機 APP「G-SHOCK MOVE」更可針對各項運動進行數據的分析管理。

硬體方面，手錶顯示器採上下雙層設計。外層是單色顯示的液晶螢幕，下層是解析度 360x360 的彩色 TFT 液晶，可用來顯示地圖等各項資訊。其他還有麥克風與震動功能，衛星定位支援 GPS、GLONASS 以及日本的準天頂衛星系統。其他還有 Bluetooth 4.2 Low Energy，並支援 Wi-Fi(IEEE802.11 b/g/n)。

手錶採磁吸式充電方式，大約 3 個小時可以充飽。使用彩色螢幕時，電力大約可維持 1.5 天時間；若只使用時間與感測器的時計模式 (Timepiece Mode)，電力則大約可維持一個月時間。手錶大小 65.6×56.3×19.5mm，含錶帶的重量約 103 公克。

而在日前有外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 預計在今年推出多種款式的 Apple Watch，其中包含專為極限運動愛好者所設計的「軍規級」強悍外殼版本。