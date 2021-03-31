廣明實業擬收購全數股權 台硝最快9/1終止上市

台硝 (1724-TW) 董事會今 (31) 日宣布，依企業併購法第 29 條，決議通過與廣明實業公司進行股份轉換，廣明實業擬以現金為對價，取得公司 100% 股權，股份轉换案約定每一普通股現金對價為含息價 16 元，待股東會決議通過後，將向證交所申請於股份轉換基準日終止上市，基準日暫定 9 月 1 日。

廣明實業目前持有台硝 40.21% 股權，為有效整合資源，台硝董事會決議通過與廣明實業進行股份轉換案，並簽署股份轉換契約，廣明實業公司擬以現金為對價，支付給廣明實業以外的公司其他股東，取得其餘約 59.79% 股權。

台硝表示，股份轉换基準日暫定為 9 月 1 日，股份轉换案完成後，將成廣明實業 100% 持股子公司，股份轉換案對公司營運、財務與業務尚不致產生重大影響，屆時將可增進營運效率與彈性。

台硝指出，依據股份轉換契約，前述每股對價不計利息，且應扣除任何法規規定的應扣繳金額，及必要之費用包含郵資或匯費等。目前預計股份轉換基準日將晚於公司發放去年度現金股利之後，因此每股對價擬將依股份轉換契約，調整為除息價新台幣 15.75 元。

台硝擬於今年 6 月 22 日股東常會，討論與廣明實業的股份轉換案，並於股東常會決議通過後，依相關法令向證交所申請於股份轉換基準日終止上市。

廣明實業為國內最大型電子級硫酸、電子級硝酸的生產廠商，為半導體、面板、太陽能電池等產業重要的化學品供應商。