〈陸港盤後〉權值股回檔 A股收黑 上證結束日K四連紅

上證在一連上漲四個交易日後出現賣壓，週三 (31 日)A 股三大指數開低震盪，權值股表現低迷，金融、碳中和、汽車、白酒等族群呈現獲利回吐，壓低三大指數走勢。

不過在小米概念、數位貨幣、新疆振興等題材逆勢走揚下，配合午盤後銀行類股跌幅縮小的支撐下，三大指數脫離盤中低點。

但市場消息面清淡，投資人持續關注美國 10 年期公債走勢，以及 Archegos Capital 後續發展，導致交易意願不足，今日滬深兩市成交金額已不到 7000 億人民幣，達 6875 億元，日減 8%。

港股方面，傳出美國總統拜登即將公布的基建計劃上看 4 兆美元，帶動港股今日開高，不過受到 A 股走勢疲弱的影響，加上美國 10 年期公債殖利率居高不下，舊經濟概念率先回檔，開盤跳漲的科技類股也開始走弱，導致恒指翻黑，跌幅擴大，拖累恒生科技指在尾盤時段也拉回至平盤。

科技類股方面，小米 (1810-HK) 宣布 10 年 100 億美元的造車計劃，股價開盤一度飆漲 6%，但收盤只小漲 0.6%。近期跌深的百度 (9888-HK) 逆勢大漲逾 5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.43%，報 3441.91 點；科創 50 指數小跌 0.01 點，報 1248.33 點；深證成指下跌 0.79%，報 13778.67 點；創業板指下滑 0.46%，報 2758.5 點。第一季上證累計下跌 0.9%，深證下跌 4.78%，創業板指下跌 7%。

恒生指數下跌 0.7%，報 28378.35 點、恒生科技指數小漲 0.04%，報 8183.8 點。

北向資金進出方面，週三北向資金賣超人民幣 79.03 億元，創今年次高，其中滬股通賣超人民幣 20.09 億元，深股通賣超人民幣 58.95 億元。第一季北向資金合計淨買超人民幣 998.91 億元。

法人觀點

東吳證券認為，上證自這波低點 3344 點向上已反彈約 100 點，隨著反彈力道減弱，投資人要留意再度回跌的風險。投資人可適時把握類股輪動的機會，高賣低買。至於穩健的投資人則可等待指數再度下滑時，適當加碼科技、軍工及鋼鐵等類股。