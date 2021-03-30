清明連假將至 LiTV強片上檔免費看

清明節連假將至，LiTV 立視線上影視從本土線上最大的戲劇片庫中，精選出連假 4 天推薦片單，讓愛看劇、想看劇、更想免費看劇的廣大戲迷，都能追劇追到飽。

連假期間，LiTV 推出近期最火紅的陸劇，像是 2021 必看耽改劇《山河令》，火紅程度超越《陳情令》，由兩大高顏值男星張哲瀚、龔俊主演的古裝武俠劇，劇情講述厭倦朝堂的天窗首領周子舒 (張哲瀚飾) 不惜以生命為代價退出組織，命不久矣之際，遇上一心滅世的鬼谷谷主溫客行 (龔俊飾)，兩人因捲入江湖紛爭相識相知，最終成為彼此救贖。一場陰謀，兩個知己，五塊寶藏拼圖，廿載恩怨，千百年江湖夢。

LiTV 表示，古裝穿越劇《贅婿》則由宋軼及郭麒麟主演，是一部商戰題材古裝穿越劇，講述現代商業奇才江浩宸 (友情客串：張若昀飾)，穿越到古代的寧毅 (郭麒麟 飾) 身上，並成為贅婿「嫁給」蘇檀兒 (宋軼 飾)；擁有 21 世紀的靈魂的寧毅，運用現代商業思維助妻蘇檀兒經營蘇氏布行，繼而成為首富。該劇播出後連帶讓「上門女婿」成為熱門話題，女主角宋軼的絕美古裝扮也一度登上熱搜，是今年話題性十足的熱播陸劇。

此外，還有最近高人氣的漫畫改編古裝甜寵愛情陸劇《玲瓏狼心》，由谷嘉誠、康寧領銜主演，該劇笑點密集且劇情一路高甜，號稱「一集就上癮」，講述雙重人格的公主玲瓏，遇上冷傲公子炎青的甜寵愛情故事，看著傲嬌的「狼血公子」炎青在遇上玲瓏後就變成「忠犬」的劇情，輕鬆有趣。

除推薦話題夯劇，LiTV 同時推出強檔電影多部連發，包括金馬奇幻愛情喜劇片《消失的情人節》、爆笑超越《雞不可失》，南韓年度最瘋狂動作喜劇《特務搞飛機》、腦洞大開，刷新三觀的韓國科幻喜劇《老公不是人》、南韓年度驚悚鉅獻《詭憶》、布魯斯威利年度動作強檔《綁票追殺令》。

動漫部分，LiTV 也推出經典 IP 翻拍的重量級大作，上個世紀數一數二的遊戲《勇者鬥惡龍 達伊的大冒險》，一推出就快速抓回大批粉絲，獲得海量好評；還有家喻戶曉《廚神小當家 第 2 季》，一同回顧吃一口料理就能看到神龍經典畫面；以及粉絲狂敲碗的《Re：從零開始的異世界生活第 2 季》，這些動漫就算是看過的故事也依然吸引大批新觀眾觀看。

另外，綜藝和兒童影音部分，向來是 LiTV 經營家庭用戶的重要內容，連假期間也主打長輩、小朋友都很喜歡的《綜藝新時代》，看浩角翔起挑戰各行各業的好手們，展開最真實又爆笑的精采對決！還有《幸福保衛戰》由 5566 孫協志與王仁甫共同主持，全新綜藝型態節目，在 LiTV 一直受到忠實用戶歡迎。

兒童部分，則推薦來自土耳其的卡通《米尼和曼尼》，透過來自外星的朋友米尼和曼尼對地球的探索，鼓勵小朋友對周遭世界充滿好奇心，感受自主學習的樂趣；還有《時空龍騎士》不僅還原侏羅紀時代的森林，同時融入環保概念和恐龍知識小百科，使小朋友們增長知識。