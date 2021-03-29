廣運蘇州吳中廠將獲徵收 貢獻每股純益3.63元

廣運 (6125-TW) 今年下半年自動化、電商物流及倉儲業務接單交貨量大，可望在本業業績上有亮麗表現，同時，廣運在中國江蘇蘇州吳中區的廠房及土地，也將因當地官方的徵收而釋出，徵收補償利益估計約 9.05 億元，對廣運每股純益貢獻達 3.63 元。

廣運主管指出，在江蘇蘇州吳中區的廠房及土地徵收款，預估最快第四季取得，並入帳認列處分利益，這也是廣運在蘇州的第二處土地及廠房，因當地政府開發需求而遭徵收。

廣運今天發布重大訊息指出，集團在蘇州吳中區的廠房及土地，因獲當地政府徵收，預計在扣除對員工經濟補償之後的處分利益為人民幣 2.07 億元 (約新台幣 9.05 億元)，貢獻廣運每股純益 3.63 元。

廣運集團的太極 (4934-TW) 在昆山仍有可供設廠用地，廣運主管說，蘇州廣運的自動化業務部門也正在考慮遷往昆山的太極能源廠用地或另覓地設立新廠，至於 SMT 部門，則已完成覓地另遷往其他區域生產。

受惠台商回流、生產自動化、公共工程及物流業的需求暢旺，廣運 2021 年本業營運不看淡，去年盈餘擬以資本公積配發每股現金股利 1.5 元。

廣運 2020 年營收 42.98 億元，毛利率為 12.49%，年增 5.13 個百分點，稅後虧損 9715 萬元，較上一年由盈轉虧損，全年每股稅後虧損 0.39 元。

廣運正積極切入資料中心的解熱系統方案，公司看好解熱系統事業今年接單動能，指 2021 年是「解熱系統」發展元年。同時，廣運原先即有機場內自動化業務的實績，今年取得機場捷運新北產業園區站（A3）預辦登機及行李處理系統建置計畫案標案，金額為 4.18 億元，履約日期自今年 1 月至 2022 年 9 月，將可望挹注今、明年業績。

廣運取得桃園機場捷運 A3 站的標案，有助未來營收與相關業務的爭取。