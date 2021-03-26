台股站上16300點 外資終止連5賣 三大法人聯手買超252.99億元

晶圓雙雄台積電、聯電股價止跌回升，帶動台股今 (26) 日大漲逾 200 點，不僅站上 16300 點關卡，更一舉收復所有均線，IC 設計、PCB、被動元件獲資金點火，紡織、運輸等傳產族群也成為人氣指標，三大法人聯手買超 252.99 億元，外資終止連 5 賣，回補逾 226 億元。

加權指數終場上漲 245.74 點，收 16305.88 點，成交值萎縮至 2971.44 億元，周線收紅，累計本周上漲 235 點。觀察籌碼面，外資昨天賣超 165 億元後今天回頭買超 226.65 億元，終止連續 5 個交易日賣超；投信也轉為買超 10.78 億元；自營商買超 15.66 億元。三大法人合計賣超 252.99 億元。

台積電今天股價開高走高，最高來到 592 元，終場上漲 2.6% 或 15 元，收在 590 元，重返 5 日線，貢獻大盤漲點約 135 點；聯電也強勢上漲逾 2%，一度衝上 50 元，終場以 49.75 元作收。

其他權值股方面，資金同步湧入傳產股，台塑、南亞、台化、台塑化四寶股價均上漲逾 1%；國泰金漲 1.6%，富邦金、玉山金等金融股普遍走揚；統一、和泰車、中租 - KY、國巨、豐泰、南電等，漲勢都相當強勁。

半導體產業漲聲頻傳，隨著面板供不應求狀況延續，近來驅動晶片業者醞釀二次漲價，IC 設計股再度成為買盤焦點，其中，敦泰亮燈漲停達 158.5 元，聯詠也強漲逾 6%，衝上歷史新高價。天鈺、義隆、力旺、瑞昱、偉詮電、智原等多檔，也都獲得資金點火。

陽明去年稅後純益 119.77 億元，年增近 380%，每股純益 (EPS)4.51 元，一口氣弭平過去 2 年虧損，陽明今日持續受資金追捧，股價漲逾 4%；長榮不受貨櫃輪阻塞蘇伊士運河影響，股價漲逾 3%；萬海尾盤拉高，大漲逾 6%。