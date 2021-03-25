【日盛投顧】台股窄幅波動

◆盤勢分析

1. 週三美股表現不佳，台股以下跌 21.58 點開出，在 2454 聯發科、造紙、電機、食品、玻陶股等上漲推升下，指數一度翻紅。但因晶圓龍頭廠走勢疲弱與追價買盤轉趨謹慎下，指數終場小漲 28 點，收在 16060.14 點。

2.OTC 指數早盤高開，但小型類股拉回，指數失守 200 點大關，目前壓力為前高的 202.39 點，下方支撐為 10 日線的 196.32 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小紅十字線線，無力收復 5 日線。

(2) 量能：25 日成交量縮至 3,208.75 億元，後續仍需維持價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀圖持續走弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 173.93 億元；外資 - 165.73 億元、投信 - 0.06 億元、自營商 - 8.14 億元。

MOSFET、IC 設計、原物料、生技個股表現

1. 鴻海集團：2317 鴻海召開 MIH 聯盟會員大會，早盤資金進駐電動車題材個股，2317 鴻海、5243 乙盛 - KY、2328 廣宇早盤股價一度拉高，但走勢虎頭蛇尾，後續密切觀察。

2.MOSFET、IC 設計：6138 茂達法說釋出 Q2 報價喊漲，早盤帶量衝上波段新高。2454 聯發科 3 月也調漲 WiFi 晶片售價 15-20% 激勵股價震盪走揚；5471 松翰 MCU 題材助陣，法人買盤積極，週四股價表現佳。

3. 原物料：1903 士紙本業續好轉、2038 海光去年每股賺 0.87 元，股價強勢漲停。

4. 生技：族群多數個股拉回整理，但 6589 台康生技生物相似藥解盲達標利多持續發酵，在買盤追捧下連拉 3 根漲停。

5. 觀盤重點：國際股市波動劇烈，目前台股技術面具轉強跡象，但外資操作仍為偏空趨勢，預期短線高檔震盪格局機率大，慎防追高風險。未來選股方向，可留意基本面較佳的 IC 設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。