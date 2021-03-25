活出生命價值 善行義舉的送行者

文／理善國際關懷協會．林鳳

台灣受到文化民俗社會氛圍多重影響，過去死亡常被視為禁忌話題，聊到此話題則備感遺憾惶恐，但隨著社會進步多元影響，死亡不再只是悲傷儀式，而是轉化為領悟學習與重生旅程的開始。透過電影《送行者：禮儀師的樂章》，讓許多民眾更了解殯葬業，逐漸有高學歷背景進此行業，殯葬達人「冬瓜大哥」郭東修先生就是指標人物，為整體產業注入活水。小冬瓜郭憲鴻繼承父業致力公益與死亡為伍，現為郭東修生命教育紀念協會理事長。父子看見人性百態感受生命凋零故事，是生命盡頭最後一哩路的送行者，都為殯葬產業開啟了更多生命教育與慈善能量。

凝聚社會 義舉精神

冬瓜大哥曾是地方角頭，後來洗心革面從事殯葬行業，長期協助市府安葬無名主，之後發現有曾帶過的小弟，因施打毒品過量暴斃，更加義無反顧持續公益做了許多年。小冬瓜一路看著父親改變的過程，內心漸柔軟面容漸慈祥，感受到施比受真的更有福。延續父親之善行與事業，小冬瓜投入禮儀服務之社會關懷與義助殮葬。緬懷及宏揚父親義舉精神，凝聚社會各界互助力量，將生命禮儀轉化為生命教育，盼傳遞奉獻精神造福弱勢族群！選擇用年輕觀點創新看待殯葬業，去協助遭遇變故需短期急難救助者，支持家屬度過痛苦巨變，安排親人好好告別方式，讓弱勢家庭可鏈接就業或資源來穩定身心生活。

轉化遺憾 珍惜擁有

比同齡孩子早熟的小冬瓜，很早就體驗江湖社會，曾蹺課拍戲、廣播打工、瘋玩樂團等，卻沒有真正享受那個年紀單純的時光，錯過了很多東西。青春期曾心裡不平衡，覺得父親把時間都奉獻給家屬，當他需要父親時卻常缺席，導致許多衝突與矛盾，加上不捨見父親病痛狀態，在父親住院臨終前二年他離家出走，造成後來內心很大的遺憾。 因為有一天驚醒突然發現，父親那麼蒼老白頭髮好多，已非從前那個生龍活虎的模樣。當親人或自己離開人世時，若能珍惜當下把握機會活出價值，人生才不留遺憾。因對父親有過遺憾，而更了解什麼是珍惜。小冬瓜感謝老天爺，最後還有機會向父親說聲「抱歉」，然後父親輕鬆回應「啊沒關係啦！」相較其他沒機會將愛或抱歉說出口的人，顯得幸運許多。從一開始的遺憾、痛苦、罪惡，到後來轉念面對，其實這就是人生成長的必經過程。

生命動力 創造價值

癌末癌細胞會侵蝕全身，翻個身其實都很痛，但當一通電話家屬請求，冬瓜立馬就拔掉針管去幫忙；當時小冬瓜心想老爸瘋了嗎， 已把人生都奉獻給事業工作，在人生最後階段時間卻不留給自己！結果父親回應是他曾被社會唾棄到底層， 還能從谷底翻身爬上來，最大的動力就是這份信任，才支撐他走到今天。回首父親人生很短帶不走啥，唯有幫助人被信任，事後家屬的一句感謝，都代表生命價值受肯定的值得。

其實遭遇變故的家庭，都是每個人生的導師，學會如何妥善運用生命，善待每一段關係減少遺憾。常看見面對死亡的親屬慌亂無助，所以小冬瓜全力投入生命禮儀，成立協會及網路頻道傳播生死議題，教育正視生命坦然面對尊重結果，起心動念活在當下發揮正向價值，協助弱勢幫助他人圓滿眾生，有施有得讓生命無憾更加精采，盼拋磚引玉善的循環讓世界更美好。

(本文作者林鳳為「理善國際關懷協會」與「理善認證學院」執行長。理財行善、正向能量、致力公益、傳播美好。理周集團旗下之理財周刊與理善學院，歡迎公益報導或異業合作或演講邀約 www.wips.org.tw)

小冬瓜郭憲鴻 (右) 繼承父業致力公益，為殯葬業開啟生命教育與慈善能量。圖左為「理善國際關懷協會」執行長林鳳。

來源：《理財周刊》1074 期

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