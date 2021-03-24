【日盛投顧】法人賣超擴大，短線持續整理

◆盤勢分析

1. 週二美股在歐洲第三波疫情告急與潛在的加稅計畫等利空衝擊下拉回，加上英特爾將建兩座新晶圓廠的利空衝，週三台股跳空跌破月線以下跌 182.63 點的 15994.96 點開出後，在 2454 聯發科、2357 華碩、生技、汽車、成衣、造紙股等上漲下縮小跌幅，一度突破月線反壓，但隨後在陸港股跌幅擴大下，指數再次跌破月線，終場加權指數以下跌 145.47 點的 16,032.12 點作收，跌幅 - 0.90%，成交量 3,217.60 億元。三大法人合計賣超 397.36 億元：外資賣超 357.72 億元、投信買超 1.96 億元、自營商賣超 41.6 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，有利指數打底。

(2)、均線：跌破 20 日線，短線持續整理，若能站回月線短線才有機會反彈。

(3)、技術指標：日 KD 在 3/19 出現死亡交叉，週三 K、D 開口擴大，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

3. 櫃買指數：開低震盪走高，收在 200.34 點，漲 0.48%，站回 5 日線轉強。

4. 觀盤重點：週三台股跌破 20 日線，短線持續整理，若三日內站不回 20 日線，整理時間恐拉長。

造紙、生技、電動車、成衣、橡膠等族群走強

1. 造紙：國際漿價 4 月最新報價在原物料成本推升下，長、短纖漿價每噸漲破 1,000、800 美元大關，以及工紙利差擴大，今年族群營運表現看好，由士林紙廠開發案獲北市府核准解除建築高度 30 公尺限制的 1903 士紙漲停領漲，包括 1905 華紙 (+4.8%)、1909 榮成(+2.07%) 等均有不錯的表現。

2. 成衣：在通路商客戶今年延續成長力道，Nike、UA 估計今年將有雙位數成長，Target、Costco 將會維持一定成長，包括 1467 南緯、1417 嘉裕、1476 儒鴻等均有 3.96% 以上的漲幅。

3. 生技醫療：在歐洲第三波疫情告急，加上台康乳癌生物相似藥解盲達標、太景 *-KY 流感新藥一期臨床告捷等的利多加持下由 6547 高端疫苗、4157 太景 *-KY、6589 台康生技、6541 泰福 - KY、4142 國光生等個股漲停領軍，包括 6712 長聖、1783 和康生、3218 大學光、4726 永昕、6576 逸達等均有 6% 以上的漲幅。

4. 電動車：鴻海 MIH 第一次會員大會將在週四 (3/25) 登場，加上全球車廠積極擴大電動車生產，相關個股前景看悄週三由 3622 洋華、1525 江申、2201 裕隆、2204 中華車等個股漲停領軍，包括 3346 麗清、6288 聯嘉等均有 4.2% 以上的漲幅。

5. 操作建議：週三台股跌破 20 日線，短線持續整理，除了留意 KD 是否出現黃金交叉買訊外，也注意能否站回月線。短線則可留意造紙、生技醫療、電動車、成衣、高殖利率股的後市。