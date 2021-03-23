〈聚陽展望〉推動二代接班 周心鵬最快3年後接棒CEO

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平表示，因應中長期發展，除聚焦 3A (Athleisure、Align、Advance)，提升附加價值及毛利率外，也逐步架構未來接班梯隊，推動菁英幹部培訓計畫及二代接班傳承，周理平透露，預計 3-5 年會將執行長職務交棒給兒子周心鵬。

據了解，周心鵬自華盛頓大學取得電機碩士學位後，曾任職於英特爾，隨後回到台灣進入聚陽服務，目前除了是董事外，也是公司工務處，以及開發暨技術處總經理；周理平表示，雖然交棒執行長職務，但還是會繼續擔任董事長。

而目前終端消費市場對於成衣需求依然保持增長，因此，周理平也宣布啟動 3A 計劃，首要 Athleisure，發展運動機能休閒產品，提高技術含量與產品價值，有助毛利率提升；Align 深化與客戶長期發展，並快速拓展產能；Advance 則是發展先進智慧裝置，與全面數位化。

周理平認為，經歷疫情後，消費者將會更重視健康與生活的平衡，從過去的快時尚到近幾年的 Athleisure，展現消費者除了運動機能，也期待流行美感，而運動休閒 (Athleisure) 正是多元行銷的聚陽強項。

此外，隨著科技的快速進步，紡織業也逐漸走向智慧製造，聚陽逐年提高生產流程速度，搭配機器自動化，也有助於生產效率提高和降低生產成本。