邑錡去年EPS 1.05元 擬配1.2元現金股利

縮時攝影機供應商邑錡 (7402-TW)2020 年營運維持獲利，稅後純益 2436 萬元，年增 2.83%，每股純益 1.05 元，董事會今 (22) 日通過去年盈餘每股擬配發 0.7 元現金，資本公積配發每股 0.5 元股票，合計配發 1.2 元。

邑錡 2020 全年雖受新冠疫情劇烈影響營運，但在優化 OBM 自有品牌銷售策略奏效下，加上嚴格控制營業費用及提升毛利率，獲利較 2019 年更佳。

邑錡 2020 年營收 4.11 億元，毛利率為 33.5%，年增 2.16 個百分點，稅後純益 2436 萬元，年增 2.83%，每股純益為 1.05 元。

對於 2021 年，邑錡主管指出，自有品牌 OBM 部分，搭載 Brinno 自有晶片新一代機種已進入開發完成階段，將於第二季進入量產及產品上市。

另一方面，邑錡為拓展既有業務範圍，也積極由硬體銷售轉型為雲端軟體服務，並已補強雲端平台團隊，將加速雲端平台的布建，透過自有晶片、終端產品與雲端平台整合式的產品與服務開發，有助進一步提升經濟規模效益並增進產能稼動率。

至於邑錡的創新 ODM 部分，邑錡指出，公司團隊已有能力提供由前端的韌體開發至量產交貨，並持續耕耘開發億元級客戶。美國軍工客戶微光影像裝置專案，已敲定生產排程，因需求提升原定第四季出貨將提前至第二季末生產交貨；另團隊已完成布局具備導入 Brinno 自有晶片與客製韌體開發能力，首款導入 Brinno 晶片為開發核心的微光影像裝置新專案，已進入機構設計階段。