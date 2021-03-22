高力今年伺服器用散熱系統 交貨將增4倍

高力 (8996-TW) 營運報捷，大型資料中心浸泡式熱處理系統，今年可望交貨量較去年成長 4 倍，預計 11 月前交貨完畢。

另外，鴻海 () 集團籌組 MIH 聯盟搶攻全球電動車市場商機，高力也已提出加入申請。

高力去年第四季營收 6.16 億元創 4 年來新高，年增 34.89%，主要受惠工業用板式熱交換器等產品出貨量大增，同時，今年訂單動能延續，全年營收估較去年的 20.77 億元雙位數成長，同時，產品結構改善挹注下，獲利也可望有等幅的成長空間。

高力去年營收 20.76 億元，毛利率 25.45%，年減 2.17 個百分點，稅後純益 1.13 億元，年減 28.48%，每股純益 1.26 元，董事會決議對去年盈餘擬配發每股 1.7 元現金股利，將在 4 月 9 日除息交易。

高力營運也報捷，開發資料中心用浸泡式散熱產品，陸續通過認證，將供應資料中心散熱系統，去年交貨 40 套，今年預估 160 套，將在 11 月以前交貨完畢，以因應中國大陸雙 11 的電商交易高度需求，高力主管看好，在 5G 及大量資料中心的建置需求之下，有助高力浸泡式散熱系統產品出貨增加，後續仍有 800 套的潛在訂單，將可望分年挹注。

高力已做好準備，擴大接單 2021 年散熱系統產品，已在桃園中壢工業區取得建廠土地，將設立產線提供新產能因應。

在鴻海 MIH 電動車大聯盟即將召開大會前，高力也以本身具備硬焊、散熱的核心技術提出申請加入。

高力目前在電動車的交貨實績，提供大陸品牌電動車廠轉子硬焊及傳動板式散熱產品。

高力主管指出，後疫情時代，由於製造業進一步擴充產能，明顯有助工業用板式熱交換器需求成長，同時，美國燃料電池大廠 Bloom Energy 去年訂單增加，今年在拜登政府重視使用清潔能源的政策下，Bloom Energy 也將擴大對高力下單。