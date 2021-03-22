◆盤勢分析

1.FED 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，美債殖利率震盪走高，四巫日結算日科技股反彈，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.06% 至 1.18%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 下跌 0.76%，聯電 ADR 下跌 0.12%，特斯拉上漲 0.26%，蘋果下跌 0.45%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：帶量下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：收盤失守月線，下檔支撐為前低約 15,600 點附近，壓力為 16,400 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 死亡交叉，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數下跌 0.50%，收在 199.88 點。短線支撐為 196 點附近，壓力為 201 點附近。

4. 觀盤重點：美債殖利率持續上漲升破 1.7%，國際股市再度動盪，尤其科技股再度重挫，台股加權指數也難抵擋回檔的賣壓，再度摜破月線，就台股技術面，我們短線上若無法迅速收復月線，恐有再度引發賣壓回探前低至季線附近，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩後再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、軟板、鋼鐵、金融及高殖利率股。

5.2357 華碩筆電、板卡產品出貨暢旺之際，傳出手機事業也有新動作，下半年將推 ZenFone 8 系列新機，不僅有一般款、mini 款，更將首度推出折疊款，成為台灣第一家推出 5G 折疊手機的品牌廠。

6. 散裝船漲勢一發不可收拾，巴拿馬型船舶市場已被喚醒，一周內巴拿馬型的散裝船漲幅達 32.6%，日租金價格來到 2.67 萬美元；海岬型的船舶近一周的日租金價格漲幅也達 16%；掀起這波漲勢的輕便型船舶漲幅也有 6%，日租金達 2.48 萬美元。國內散裝航商 2606 裕民、2612 中航及 2637 慧洋 - KY 都認為這波行情才剛開始而已。

7. 網通業爆發史上最大晶片缺貨潮。國內網通廠透露，全球網通晶片龍頭博通通知客戶，旗下網通主晶片交期拉長至 50 周，部分晶片更長達一年以上。網通廠直言「缺料看不到盡頭」，大量訂單轉移至 2454 聯發科、2379 瑞昱、4968 立積等台廠，下游瘋狂掃貨，2454 聯發科、2379 瑞昱交期也上看 30 周。

8. 面板供應鏈喊缺，第二季包括驅動 IC、T-Con，以及玻璃基板缺貨狀況加劇，大陸面板廠因料源限制，產能未如預期放大，影響 IT 面板供貨。WitsView 研究部副總邱宇彬表示，3 月份面板報價反應第二季缺料問題，監視器面板漲勢擴大，電視面板報價也維持大漲走勢。大尺寸面板第一季平均漲幅高達 10～18％，預期 4、5 月面板價格續漲，對國內面板雙虎的獲利有進一步幫助。

